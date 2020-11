Hlavolam, ktorý pobláznil milióny. Vynálezca Rubikovej kocky prezradil, ako ju vymyslel

Viete však, čo stojí za jej vynálezom? Ernő Rubik, jej tvorca, sa rozhodol, že sa podelí o niekoľko tajomstiev. Prezradil napríklad, ako s myšlienkou vytvoriť Rubikovu kocku vôbec prišiel.

Kocku vynašiel ako 30-ročný

Na prvý pohľad ide o nenápadnú plastovú kocku plnú farieb, hlavolam však očaril milióny ľudí po celom svete. Vynálezca tejto hračky, v súčasnosti 76-ročný Ernő Rubik pochádza z Maďarska a v čase, keď sa mu hlavolam podarilo vytvoriť, mal len 30 rokov. Aj keď podľa portálu Daily Mail Rubik tvrdí, že hračku nevynašiel, ale objavil a ani to nemala byť hračka, ale skôr zaujímavý problém, ktorý bolo potrebné vyriešiť.

Ako informuje portál The Guardian, Rubik bol po celý svoj život architektom, architektúru dokonca aj vyučoval, vždy ho však fascinovala geometria a jej možnosti, najmä 3D geometria. Práve vďaka tejto jeho záľube vznikla aj Rubikova kocka.

Pôvodne malo ísť o kocku s rozmermi dve kocky krát dve kocky krát dve kocky. Konštrukčne však takýto hlavolam nesedel a ľahko sa rozpadával. Tým, že Rubik pridal do stredu ešte jeden rad kociek, vytvoril pevnejšiu konštrukciu a hlavolam nabral celkom nové kontúry.

Ďalším krokom bolo rozhodnúť sa, aký materiál bude na tvorbu kocky najvhodnejší a aké farby použiť. Ako píše Daily Mail, Rubik okamžite vylúčil fialovú farbu, pretože mu neprišla dostatočne maskulínna. S prvou kockou, ktorú sa Rubikovi podarilo vytvoriť, sa vynálezca hral celé mesiace v snahe prísť na to, ako rozhádzané farby opäť usporiadať do pôvodnej pozície. Prvým človekom, ktorému sa kedy podarilo Rubikovu kocku vyriešiť, bol teda jej samotný vynálezca.

Ako rýchlo dokážete hlavolam vyriešiť vy?

O svojej ceste za slávou Rubik dokonca napísal aj memoár s názvom Cubed: The Puzzle of Us All. V ňom okrem iného píše, že na vyriešenie hlavolamu je potrebné nielen „dospelácke“ zmýšľanie, treba doň vniesť aj trochu detskej hravosti. To podľa Rubika platí nielen pri Rubikovej kocke, ale vždy, keď chce človek vytvoriť niečo hodnotné. Zdá sa, že Rubikovi sa táto metóda skutočne osvedčila, medzi rokmi 1979 až 1982 sa totiž po celom svete predalo viac ako 100 miliónov pestrofarebných plastových kociek.

Zlom nastal po roku 1982, zdalo sa, že Rubikovu kocku už vlastní každý a viac o ňu nebol taký záujem. Rubik však z tohto neúspechu veľmi nešťastný nebol. Príliš sa nezaoberal ani druhou vlnou úspechu, keď došlo takpovediac k znovuobjaveniu Rubikovej kocky ďalšou generáciou ľudí.

Aj keď však Rubikova kocka nie je taká stará, ako by sa mohlo zdať, v súčasnosti si svet bez nej už nevieme predstaviť a iste sa jedna nájde v domácnostiach mnohých z vás. Po celom svete sa dokonca organizujú aj súťaže v tom, kto dokáže Rubikovu kocku poskladať najrýchlejšie. Vedeli ste napríklad, že podľa World Cube Association držiteľ svetového rekordu dokázal vyriešiť klasickú Rubikovu kocku už za menej ako 4 sekundy? Niektorí dokonca riešili hlavolam jednou rukou či so zaviazanými očami.