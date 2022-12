Hlasovali milióny ľudí, má za seba aj náhradu: Musk na Twitteri uverejnil anketu s otázkou, či má ako riaditeľ odstúpiť

Twitter sa už nejaký ten čas topí v problémoch a na Elona Muska sa od jeho kúpy valí jedna vlna kritiky za druhou. Miliardár na súčasnú situáciu reagoval anketou. Pýta sa v nej používateľov Twitteru, či má ako riaditeľ sociálnej siete odstúpiť.

Elon Musk nechal rozhodovanie v rukách používateľov Twitteru. Ako informuje The Guardian, na sociálnej sieti uverejnil anketu, v ktorej sa pýta, či sa má vzdať svojej funkcie CEO. Generálnym riaditeľom sa stal koncom októbra po tom, čo prepustil celý rad vedúcich pracovníkov a rozpustil predstavenstvo spoločnosti.

Len niekoľko minút po uverejnení ankety zahlasovalo viac ako milión ľudí (v súčasnosti hlasovalo už viac ako 15 miliónov ľudí). Po 20 minútach od uverejnenia bolo jasné, že výrazne prevažuje skupina, ktorá si myslí, že by mal odstúpiť. Na to Musk reagoval informáciou, že už za seba vybral aj náhradu.

„Túto prácu nechce nikto, kto by dokázal udržať Twitter pri živote. Neexistuje žiaden nástupca,“ tvrdí miliardár.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022