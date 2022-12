Elon Musk už nie je najbohatším človekom planéty. Predbehol ho muž, ktorého výrobky túži mať každý

Elon Musk čelí problémom, od kúpy Twitteru sa na neho valí jedna vlna kritiky za druhou. Okrem toho prudko poklesli aj akcie Tesly. To všetko prispelo k tomu, že Musk stratil prvenstvo a v súčasnosti už nie je najbohatším mužom na svete.

Predbehol ho francúzsky magnát Bernard Arnault

O vedúcu pozíciu v rebríčku miliardárov prišiel 51-ročný Elon Musk v utorok, informuje Mail Online. Predbehol ho 73-ročný francúzsky magnát, investor a zberateľ umenia Bernard Arnault. Je spoluzakladateľom, predsedom a výkonným riaditeľom spoločnosti LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, najväčšej svetovej spoločnosti s luxusným tovarom. Pod palcom má aj značky ako Dior, Tiffany či Bulgari.

Podľa časopisu Forbes sa k decembru 2022 odhaduje hodnota Arnaultovho majetku na 187,3 miliardy amerických dolárov. Hodnota Muskovho majetku sa v posledných rokoch odvíjala najmä od hodnoty spoločnosti Tesla, ktorá profitovala hlavne v období pandémie. Tento rok ale utrpela a jej akcie prudko poklesli. Okrem nej ale dostali ranu pod pás aj mnohé ďalšie technologické spoločnosti.

Začiatkom roka 2020 sa hodnota Muskovho majetku pohybovala okolo 28 miliárd dolárov. Do novembra 2021 ale jeho hodnota vystrelila na závratných 336 miliárd dolárov. Tento rok investoval 44 miliárd dolárov do Twitteru. Od kúpy chcel ustúpiť, no nepodarilo sa mu to a musel predať akcie Tesly v hodnote 15 miliárd dolárov.

Akcie Tesly prudko klesli, neprospela mu ani kúpa Twitteru

Musk sa pokúšal z tohto kroku takpovediac vyčarovať nejaký profit, no napokon prepustil takmer polovicu zamestnancov Twitteru. Jedným z najzávažnejších problémov je podľa miliardára fakt, že z Twitteru zmizlo množstvo reklám. Musk okrem toho oznámil aj plán predplatného za 8 dolárov mesačne.

Čo sa týka spoločnosti LVMH, tej sa začalo viac dariť po tom, čo pandémia poľavila a ľudia opäť začali viac nakupovať. Arnault v 80. rokoch odkúpil francúzsky módny dom Dior z konkurzu a využil to na získanie podielu v LVMH.

Musk nie je jediným miliardárom, ktorý tento rok utrpel nemalé straty. Napríklad, Jeff Bezos sa ocitol až na 5. priečke v rebríčku miliardárov. Hodnota Amazonu poklesla pod jeden bilión dolárov prvýkrát od apríla 2020.