Hladovali a nechali si vytrhnúť zuby: 8 hercov, ktorí boli ochotní kvôli úlohe vo filme obetovať čokoľvek

Niekto má hodiny nadčasov, iní splnia šéfovi všetko, čo mu vidia na očiach. V povolaní herca to však občas nestačí. Títo herci sa rozhodli prekročiť všetky medze, aby dokázali, že zvládnu aj tú najnáročnejšiu úlohu a radia sa medzi svetové hviezdy celkom oprávnene.

Heath Ledger – Joker

Snáď nikomu netreba predstavovať legendu Heatha Ledgera. Obsadil niekoľko skvelých úloh, srdcia fanúšikov si získal napríklad vo filme 10 vecí, ktoré na tebe nenávidím, vidieť sme ho však mohli aj v Skrotenej hore. Do pamätí divákov sa však herec vryl najmä vďaka úlohe Jokera, ktorú stvárnil vo filme Temný rytier. Hovorí sa, že práve táto úloha ho napokon stála život. Ako píše portál Cinemablend, Ledger zomrel 22. januára v roku 2008 po tom, čo sa predávkoval liekmi na spanie, liekmi proti úzkosti a proti bolesti. Herec mal len 28 rokov a bol na vrchole slávy.

Ledger trpel nespavosťou, podľa portálu All That Is Interesting niekedy spával len dve hodiny za noc. Napriek tomu kritici nešetrili chválou, Ledger dokázal s postavami, ktoré stvárňoval dokonale splynúť. Aj vďaka tomu získal nielen uznanie hereckých kolegov, ale aj niekoľko nominácií na prestížne ocenenia.

Ledger však nebol spokojný s tým, ako sa mu darilo na scéne. V tom čase sa podieľal na tvorbe filmu Partička B. D. ( I´m Not There), no v rozhovore pre New York Times priznal, že bol príliš vystresovaný a na svoj výkon nie je hrdý. Jeho mentálnemu zdraviu okrem množstva ďalších faktorov neprospelo ani to, že chcel do posledného detailu vystihnúť Jokera, psychopatického vraha bez štipky empatie.

V rozhovore pre Salon Ledger priznal, že sa na mesiac zavrel v hotelovej izbe, písal si denníky a pokúšal sa vžiť do kože Jokera. Medzičasom sa jeho problém s nespavosťou zhoršoval. Herec robil, čo mohol, aby to všetko zvládol, rozchod, nespavosť, ale aj náročné úlohy. Ledgerovo telo však bolo napokon nájdené v jeho byte bez známok života.

Mila Kunis – Čierna labuť (Black Swan)

Skvelú herečku Milu Kunis poznáte napríklad z romantickej komédie Ide len o sex, vo filme Čierna labuť však spolu s Natalie Portman stvárnila temnejšiu postavu. Herečky stvárnili baleríny, ktoré sú pre svoju kariéru ochotné urobiť čokoľvek. A naozaj, Mila Kunis bola ochotná vystaviť svoje telo nezdravej hladovke len preto, aby na plátnach naozaj vyzerala ako dokonalá balerína. Herečka už pred začatím nakrúcania bola štíhla, no kvôli postave v priebehu niekoľkých mesiacov schudla podľa portálu Insider 10 kilogramov.

Priznala, že to, čo robila so svojím telom neodporúča naozaj nikomu. Denne prijala len 1 200 kalórií a fajčila obrovské množstvo cigariet. Strava však nestačila, musela aj veľa cvičiť. Tomu venovala 5 hodín denne, 7 dní v týždni. Po dokončení natáčania sa herečka vrátila k svojej pôvodnej váhe, kvôli drastickým zmenám v tak krátkom čase však už jej telo bolo celkom iné.

Shia LaBeouf – Železné srdce (Fury)

V rámci prípravy na film nič nenechal na náhodu ani herec Shia LaBeouf, ktorého poznáte z filmov ako Nymfomanka či Transformers. Pred natáčaním filmu Železné srdce síce nedržal drastickú diétu, no zdalo sa mu, že poranenia, ktoré mu na tvári vyrába tím maskérov, nevyzerajú dosť realisticky. Neváhal preto vziať čepeľ a porezať sa naozaj, píše Cinemablend.

Navyše, pred každým natáčaním to zopakoval znova, aby sa rany nezahojili. LaBeouf však zašiel ešte ďalej. Kvôli filmovej postave si nechal vytrhnúť zub. Okrem toho, aby sa herec naozaj zžil s postavou Boyda ‘Bible’ Swana, počas natáčania sa nesprchoval.

Christian Bale – Mechanik (The Mechanist)

Christian Bale si počas svojej kariéry prešiel hneď niekoľkými drastickými zmenami. Napríklad, vo filme Mechanik stvárnil psychicky chorého Trevora Reznika. Kvôli tejto úlohe musel Bale zhodiť takmer 30 kilogramov, píše portál LAD Bible. V rozhovore pre The Guardian sa herec priznal, že najnáročnejšie nebolo samotné chudnutie. Náročné bolo zvládnuť fyzické, ale aj emocionálne stopy, ktoré to na ňom zanechalo.

Po dokončení natáčania mal Bale len šesť mesiacov na to, aby sa z vycivenej kostry opäť dostal do formy. Čakalo ho totiž natáčanie filmu Batman začína. O niekoľko rokov neskôr musel opäť výrazne schudnúť kvôli úlohe vo filme Fighter. Kvôli filmu Špinavý trik zas musel pribrať takmer 20 kilogramov a takto by sme mohli pokračovať ďalej, pretože Bale chudol a opäť drasticky pribral aj kvôli niekoľkým ďalším filmom.

Adrian Brody – Pianista (The Pianist)

Po fyzickej stránke sa kvôli filmu musel meniť aj Adrian Brody, ktorý vo filme Pianista stvárnil židovského muzikanta na pokraji prežitia. Podľa portálu LAD Bible musel Brody hrať na klavíri niekoľko hodín denne. To však bolo to najmenej. Herec sa totiž rozhodol, že ak chce stvárniť muža, ktorý prišiel o všetko, sám musí naozaj takmer o všetko prísť.

Predal svoj byt, auto a dokonca sa rozišiel aj zo svojou priateľkou. Ako sa vyjadril v rozhovore pre BBC, pozbieral zvyšok svojho majetku do dvoch tašiek a presťahoval sa do Európy. Až počas prípravy na natáčanie zistil, aké zúfalstvo môže v človeku vyvolať hladovanie. Brody priznal, že ešte rok po dokončení filmu trpel depresiami.

Nicolas Cage – Krídla (Birdy)

Ako píše portál Screenrant, Nicolas Cage sa neoficiálne radí medzi tých najbláznivejších hercov Hollywoodu. Aby postavu vietnamského veterána vo filme Krídla stvárnil naozaj dôveryhodne, nechal si pred natáčaním vytrhnúť štyri zuby. Okrem toho, hlavná postava filmu má na tvári obväzy. Cage sa rozhodol, že obväzy nebudú len kostýmom, ktorý na seba dá počas natáčania. Štáb šokoval tým, že obväzy nosil neustále, a to po dobu 5 týždňov.

Janet Leigh- Psycho

Film Psycho bol natočený ešte v roku 1960, no do dnešného dňa patrí medzi ikonické diela. Jednu z postáv stvárnila herečka Janet Leigh. Aj keď počas prípravy na film nepodstúpila žiadne drastické premeny, filmová úloha ju poznačila na zvyšok života. Ako informuje portál Unbelievable-facts, záber trvajúci dokopy 45 sekúnd sa podarilo natočiť až na 20. krát.

Leigh totiž stvárnila postavu, ktorá bola dobodaná v sprche. Po útoku mala spadnúť, udrieť si hlavu a následne nepohnute ležať, kým na ňu stekala voda. Práve kvôli tejto scéne sa herečka na ďalších 35 rokov celkom prestala sprchovať, namiesto toho sa vždy kúpala. Tvrdila, že rola na nej zanechala príliš hlbokú emocionálnu stopu.

Daniel Day-Lewis

Perličkou na záver je herec Daniel Day-Lewis, ktorého ste mali možnosť vidieť napríklad vo filme Lincoln či Ostrov samoty. Kvôli filmovým úlohám bol schopný robiť naozaj bláznivé veci a trpieť, ako len málokto. Kvôli filmu Moja ľavá noha strávil podľa portálu Film Companion tak dlhý čas sediac ohnutý na vozíčku, až si nalomil dve rebrá. Okrem toho, naučil sa písať a maľovať prstami na nohe.

Kvôli filmu Posledný Mohykán strávil niekoľko mesiacov v divočine, kde sa naučil stavať kanoe, ale aj uloviť a uvariť si vlastné jedlo. Kvôli filmu V mene otca na vlastnej koži okúsil, aké je to byť vypočúvaný policajtmi, nespať niekoľko dní, prežívať na väzenskej strave a byť šikanovaný.

Pred natáčaním filmu Boxer rok a pol trénoval so skutočnými šampiónmi a stal sa ozajstným boxerom. Kvôli filmu Gangy New Yorku vyvolával bitky s náhodnými okoloidúcimi na ulici a najal si umelcov z cirkusu, aby ho naučili hádzať nožmi. Okrem toho, odmietol nosiť teplé oblečenie, aby sa lepšie zžil s postavou z 19. storočia, následkom čoho ochorel na zápal pľúc.