Milenecký vzťah s Goebbelsom ju priviedol do záhuby. Herečku Lídu Baarovú pripravili o kariéru, rodinu a takmer aj život

Občas sa stane, že sa človek zamiluje do toho nesprávneho človeka. To bol aj prípad českej herečky Lídy Baarovej. Tá sa preslávila nielen účinkovaním v mnohých úspešných filmoch, ale aj tým, že bola milenkou nacistického politika Josepha Goebbelsa. Zaujímal sa o ňu aj samotný Hitler. Vzťahy s mocnými mužmi však napokon zničili jej rodinu a takmer ju pripravili o život.

Prvé významné úspechy žala už ako mladé dievča

Lída Baarová (vlastným menom Ludmila Babková) sa narodila 7. septembra v roku 1914 v Prahe. Lída mala aj mladšiu sestru Zorku. Ich matka pôsobila ako speváčka v zboroch a už od útleho veku sa obe deti snažila viesť k tomu, aby sa presadili vo svete šoubiznisu. Jej sen sa napokon naplnil. Ako informuje portál All That Is Interesting, Lída nastúpila na pražské konzervatórium a svoju prvú významnú rolu dostala v čase, keď mala ešte len 17 rokov.

Niet sa čo čudovať, už v mladom veku bola temperamentná, krásna a okúzľujúca. Nebála sa ani odvážnych scén, našla sa však najmä v romantických komédiách a operetách. Čoskoro bola známa nielen v Česku, ale aj v Nemecku či v Taliansku. V čase, keď mala ešte len 20 rokov, mala za sebou už 16 viac či menej úspešných filmov. Ako píše portál Spartacus-Educational, v roku 1935 sa presťahovala do Nemecka, aby mohla hrať vo filme Barkarola. V tom istom filme si zahral aj jej herecký kolega Gustav Fröhlich. Takmer okamžite medzi nimi preskočila iskra. Nebolo to však jednoduché, Gustav bol totiž ženatý. Jeho manželka Gitta Alpár ale bola maďarskou Židovkou a spolu s ich dcérou musela z krajiny ujsť.

Lída sa do Berlína presťahovala v čase, keď už bol aj filmový priemysel prísne kontrolovaný. Ministrom propagandy bol Joseph Goebbels. Ten mal pod palcom všetko, počnúc rádiom, až po verejné zhromaždenia, správy či umenie. Svet filmov sa stal zakázaným pre všetkých umelcov židovského pôvodu, nastal tak obrovský odliv talentov. Filmová spoločnosť UFA prežívala ťažké časy. Pod Goebbelsovou taktovkou sa produkovala v podstate len nacistická propaganda alebo nenáročné filmy na rozptýlenie diváka.

Lídu priťahovali mocní muži

Ako sme spomínali, Lída a Gustav spolu mali románik a keďže Gustavova manželka ušla z krajiny, dvojica sa spolu mohla nasťahovať do vily a dokonca sa zasnúbili. Len o pár domov ďalej v tom čase býval aj Goebbels so svojou rodinou. Ako píše portál The Independent, Goebbels mal s manželkou Magdou 6 detí, nikdy sa však nebránil aférkam s inými ženami. Zachovali sa tisícky listov, ktoré si so svojimi milenkami vymieňal. V roku 1936 mu do oka padla práve Lída.

Aj keď bol Goebbels mnohými nenávidený, navonok sa zdalo, že jeho rodina je dokonale šťastná a usporiadaná. V roku 1936 jeho manželka práve čakala ich štvrté dieťa a zdalo sa, že na svete niet šťastnejšej rodinky. Opak bol však pravdou.

Lída o Goebbelsa spočiatku nejavila záujem, politik však bol herečkou doslova posadnutý. Požiadal ju, aby sa prechádzala po ulici, len aby ju mohol pozorovať z okna. Chcel, aby mu telefonovala, nepotreboval však s ňou viesť dlhé rozhovory, chcel len počuť, ako dýcha.

Do dnešného dňa nie je celkom jasné, aký bol vlastne vzťah Baarovej a Goebbelsa, o mnohých detailoch Lída jednoducho odmietla hovoriť. Ako informujú archívy, aj keď si to Lída nechcela priznať, ku Goebbelsovi mala blízko. Ich vzťah mal trvať dva roky. O čom však Lída hovorila vždy otvorene, je najväčšia chyba, akú vo svojom živote urobila. Spoločnosť Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ponúkla herečke spoluprácu, Lída však ponuku odmietla. Niektorí sa nazdávajú, že tak urobila práve kvôli Goebbelsovi. Ak by ponuku nebola odmietla, mohla sa dostať medzi tie najväčšie filmové hviezdy.

Hitler Goebbelsovi prikázal románik ukončiť

Goebbelsova manželka zúrila a z pomsty si našla vlastného milenca. V roku 1938 sa súčasťou aférky stal aj samotný diktátor Adolf Hitler. Magda to totiž už dlhšie nemohla vydržať a Hitlera požiadala, aby jej umožnil požiadať o rozvod. Hitler nebol nadšený a Goebbelsovi prikázal, aby románik s Baarovou okamžite ukončil. Ako píše Česká Televize, Baarová mala blízko nielen ku Goebbelsovi, ale aj k Hitlerovi. Po jednej z hádok s Fröhlichom to mal byť práve Hitler, ku komu sa šla herečka vyplakať. Ak ste si mysleli, že Fröhlich medzičasom vypadol z hry, ste na omyle. Podľa portálu All That Is Interesting sa dokonca Fröhlich zo žiarlivosti s Goebbelsom raz aj pobil.

Hitler chcel vedieť o každom Lídinom kroku, prikázal preto Hermannovi Göringovi, aby dal odpočúvať jej telefonáty. Čoskoro o Lídiných vzťahoch s mocnými mužmi hovoril už celý svet. Keď sa o tom Hitler dozvedel, zúril a Baarovej zakázal pracovať pre UFA. Herečku si dokonca predvolalo aj gestapo a zakázalo jej zúčastňovať sa akýchkoľvek verejných podujatí. Proti Líde sa obrátila aj verejnosť. Ľudia na ňu pokrikovali urážky a film Hráč (Der Spieler), v ktorom hrala, bol dokonca stiahnutý z kín. Premiéry sa až do roku 1950 nedočkal ani film Legenda lásky, ľuďom sa totiž zdalo, že jeho dej sa nápadne podobá na Baarovej románik s Goebbelsom.

Lída Baarová bola prenasledovaná na každom kroku, jej kariéra sa ocitla v troskách a v Berlíne sa pred nenávisťou verejnosti už viac nemala kam ukryť. Vrátila sa preto do Československa, kde jej bolo umožnené opäť sa venovať herectvu. Natáčaniu sa chvíľu venovala aj v Taliansku, jej srdce ju však neustále ťahalo späť do Berlína. Po skončení druhej svetovej vojny sa tam aj pokúsila vycestovať, polícia ju však na hraniciach zatkla a vyhnala späť do Československa. Pokus o návrat do Berlína ju takmer stál život, nasledujúcich 18 mesiacov nad jej hlavou neustále visel meč, herečke hrozila poprava.

Matka zomrela na infarkt počas výsluchu, sestra spáchala samovraždu

Keď ju napokon súd oslobodil, Lída zistila, že sa jej vzťah s Goebbelsom musí pykať aj jej rodina. Jej matka dostala infarkt počas výsluchu a nátlak nezvládla ani jej sestra, ktorá napokon spáchala samovraždu výskokom z okna. Toto bremeno musela Baarová niesť po zvyšok života, čo sa podpísalo aj na jej mentálnom zdraví. Mnohí ju označovali za kolaborantku a románik s nacistickým politikom jej nedokázali odpustiť. V starobe bola dokonca zbavená svojprávnosti.

Kým sa tak však stalo, v 90. rokoch sa o Lídu zaujímali mnohé médiá. Vznikla dokonca aj autobiografia s názvom Života sladké hořkosti. Jej príbeh sa dočkal aj filmového spracovania, v roku 2016 uzrelo svetlo sveta dielo s názvom Lída Baarová. Hlavnej úlohy sa zhostila herečka Tatiana Pauhofová. Podľa IMDb je film jedinečným príbehom lásky medzi tretím najmocnejším mužom Tretej ríše a obyčajnou, neárijskou Slovankou.

Na staré kolená Lídu trápila Parkinsonova choroba. Aj keď bola dvakrát vydatá, nikdy nemala deti. Lída napokon zomrela v hroznom stave, mnohými milovaná, inými stále nenávidená, v roku 2000 vo veku 86 rokov.