Herečka Zuzana Kanócz prezradila viac o novej vianočnej rozprávke. Prinesie čarovnú atmosféru aj k vám domov

Sviatky sa blížia a s nimi aj maratóny klasických rozprávok aj zahraničných sviatočných filmov. Len máloktorá domácnosť sa totiž zaobíde bez Popolušky či Kevina zo Sám doma. Ako každý rok sa k nim pritom pridajú aj novinky, ktoré si diváci budú môcť cez sviatky pozrieť prvýkrát.

Ako avizoval portál Mediaboom, po tom, ako STVR minulý rok zabodovala s vianočnou rozprávkou Tri zlaté dukátiky, pripravila si pre svojich divákov vianočnú novinku aj tento rok. Už tradične prinesie na obrazovky čarovnú atmosféru a diváci si ju budú môcť pozrieť na Štedrý deň v hlavnom vysielacom čase, teda o 20:30 hod.

Nová vianočná rozprávka má názov Čarovné jablko. Hlavnú postavu si v nej zahrá Viktória Jurištová, ktorá stvárni Hanku, a princa zas stvárni český herec Adam Joura.

Nebude chýbať mágia

Najnovšie odhalila detaily o rozprávke herečka Zuzana Kanócz, ktorá si v nej zahrá mocnú kňažku Zoru. O svojej postave pre portál STVR prezradila: „Je to liečiteľka s čarovnou mocou. Bylinkárka, ktorá lieči všetkých na hrade a pod hradom.“

Rozprávka Čarovné jablko prinesie magickú atmosféru, príbeh o dospievaní a medzigeneračných vzťahoch a, samozrejme, nebude chýbať ani láska. Medzigeneračné vzťahy sa prejavia v tom, že Zuzanina postava má veľkú čarovnú moc, ktorú po nej zdedí aj jej dcéra Hanka. Okrem ľúbostnej lásky tak uvidíme aj vzťah medzi mamou a dcérou.

Rozprávka sa nakrúcala na Slovensku a tak diváci uvidia viacero krásnych slovenských miest, ktoré budú odeté do takéhoto magického, rozprávkového šatu. „Natáčali sme na poli, kde sme mali postavený domček, kde vyrábame všetky tie lektváriky a spracovávame liečivé bylinky. To bolo veľmi pekné a zaujímavé, tam už horí celá dedina, ale nechcem prezrádzať. Boli tam všelijaké dymy a ohne na obraze a vyzeralo to veľmi pekne,“ spomína herečka Kanócz.

V Čarovnom jablku si tiež zahrali Dávid Hartl, Kristína Vaculík Turjanová, Anna Javorková, František Kovár a Martin Mňahončák.

„Na čarovnej jabloni dozrieva jediné jablko. Je určené pre Hanu, dcéru spravodlivej kňažky Zory. Hanu však namiesto povinností viac zaujíma ľudský svet, a keď stretne princa Alberta, ktorý sa v prestrojení túla po krajine, bez rozmýšľania súhlasí, že s ním odíde na hrad. To využije zlá čarodejnica Moriana, ktorá horí túžbou po pomste za porážku, ktorú jej Zora kedysi uštedrila. Moriana sa vracia v snahe zmocniť celého kráľovstva a k svojim temným plánom je pripravená využiť aj vlastnú nemilovanú dcéru Dáliu. Tým sa začne odohrávať nielen napínavý súboj dobra a zla, ale taktiež originálny príbeh o dospievaní a rodičovskej láske, ktorá môže byť tak oslobodzujúca, ako ničivá,“ znie príbeh novej rozprávky.