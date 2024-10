Herečka Anna Kendrick otvorene priznala, prečo sa rozhodla nemať deti. Poslala veľavravný odkaz všetkým mamám

Najvernejší fanúšikovia si ju pamätajú ešte z čias Twilligtu ako Bellinu najlepšiu kamarátku Jessicu. Mnohým však ako prvé napadne jej rola Becy vo filmoch Ladíme!, pričom si ju ihneď predstavia s červeným pohárikom v ruke, ako ním klepká do rytmu.

Článok pokračuje pod videom ↓

39-ročná herečka Anna Kendrick je už dlho otvorená a úprimná, pokiaľ ide o jej názory na to, či bude mať deti – vo svojom memoárovom bestselleri z roku 2016 Scrappy Little Nobody napísala: „Materstvo nie je pre mňa.“ Zachytil to portál People.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anna Kendrick (@annakendrick47)

Rozdiel medzi mužmi a ženami

Teraz, v rozhovore pre portál Flow Space , uviedla, že premýšľala nad tým, ako sa inak berie to, keď povie žena, že nechce mať deti a ako sa to berie, keď to povie muž.

„Nedávno som premýšľala nad frázou, ktorú som počula hovoriť mužov o ich túžbe mať v budúcnosti deti, a napadlo mi to: Myslím, že som nikdy nepočula, že by to povedala žena,“ hovorí herečka z filmu A Simple Favor a pokračuje: „A oni povedia: ‚Áno, možno jedného dňa – pár detí, ktoré budú behať okolo.“

A dodáva: „Myslím, že som nikdy nepočula ženu, ktorá by to povedala! Pretože to vykresľuje určitú predstavu, že?“ Túto „predstavu“ opisuje ako: „Že prídete domov na konci pracovného dňa, odložíte si povestnú aktovku, pripravíte si koktail a na dvore stojí žena v šatách od Laury Ashley a okolo nej pár detí – v bielom! – pobehujú okolo.“

Potom sa rečnícky pýta mužov, ktorí používajú tento výrok: „Hm, kde ste v tom vy, pane?“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anna Kendrick (@annakendrick47)

Rada by odkázala všetkým mamičkám jednu vec