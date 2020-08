Herec Laurence Fishburne uvádza veci na pravú mieru: Vysvetlil, prečo sa Morpheus neobjaví v Matrixe 4

Keď štúdio Warner Bros. na čele s režisérkou Lanou Wachowski ohlásilo výrobu štvrtého filmu kultovej série Matrix, všetci boli prekvapení. Samozrejme, nielen z výroby samotnej snímky, ale aj z hereckého obsadenia. Keď sa totiž vrátila dvojica Keanu Reeves (Neo) a Carrie-Anne Moss (Trinity), všetci očakávali, že na loď naskočí aj Laurence Fishburne alias Morpheus. Napokon sa tak nestalo a herec konečne vysvetlil prečo.

Namiesto Fishburna bol zatiaľ do neznámej postavy obsadený iný černošský herec. Fanúšikovia preto predpokladali, že Yahya Abdul-Mateen II bol obsadený práve do postavy mladšej verzie Morpheusa. O tomto sa ale zatiaľ vedú len špekulácie a nič oficiálne potvrdené nie je. Pôvodného predstaviteľa tejto postavy však v plánovanom Matrixe 4 s istotou neuvidíme, čo mnohých mrzí a to, prečo to tak je, nedávno v rozhovore pre New York Magazine vysvetlil sám Fishburne, informuje web The Wrap.

Neoslovili ho

Ako dnes už 59-ročný herec priznal, je nadšený, že Matrix 4 vôbec vznikne a celému tímu želá všetko len to dobré. Skutočný dôvod, prečo sa ako Morpheus v práve nakrúcanej snímke neobjaví, zatiaľ ale nepozná ani on sám.

„Jednoducho ma neoslovili. Možno ma to donúti napísať nejakú ďalšiu hru. Prajem im len to najlepšie. Verím, že to bude skvelé,“ prezradil Fishburne. Samozrejme, je mu to aj ľúto, že sa so svojimi priateľmi na pľaci nestretne, keďže Morpheus bol postavou, ktorá ho vo svete filmu preslávila asi najviac.

„Je to pravdepodobne úloha, kvôli ktorej si ma budú všetci navždy pamätať, čo je skvelé. Zároveň to ale nie je jediná vec, kvôli ktorej si ma budú všetci pamätať, čo je ešte lepšie,“ dodal, pričom je rád, že sa počas prác na prvých troch Matrixoch mohol veľa vecí naučiť. Okrem iného aj bojovým umeniam.

Zomrel Morpheus?

Jedným z možných vysvetlení toho, prečo s Morpheusom Lana Wachowski v štvrtom Matrixe nepočíta, je to, že nie je nažive. Samozrejme, udalosti všetkých troch filmov prežil a na konci bol živý a zdravý. V online multiplayer počítačovej hre The Matrix Online sa však jeho osud končí tragicky – zastrelia ho. Či sa práve táto dejová línia nejakým spôsobom preklopí aj v deji Matrixu 4, nevedno. Objavili sa totiž aj špekulácie o tom, že v novom filme sa bude cestovať časom, čiže by sme mali vidieť mladého Morpehusa. V tomto prípade ale ide o neoverené informácie a teda ich priveľmi vážne brať nemožno.

Matrix 4 dorazí do kín 1. apríla 2022 a okrem Keanu Reevesa a Carrie-Anne Moss si svoje úlohy zopakujú aj Jada Pinkett Smith (Niobe) či Lambert Wilson (Merovingian). Nováčikmi budú okrem Abdul-Mateena II aj Jonathan Groff (seriály Mindhunter či Looking), Neil Patrick Harris (sitkom How I Met Your Mother) či Priyanka Chopra (seriál Quantico).