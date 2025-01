Henriete Mičkovicovej by málokto tipoval jej skutočný vek. Z jej prístupu k starnutiu by si mali brať príklad všetky ženy

Známa herečka vyniká nielen talentom, ktorý ukazuje pred kamerami. Často sa jej meno skloňuje v súvislosti s mladistvým vzhľadom, ktorý si zachováva vo svojich 57 rokoch. Na rozdiel od iných žien si nerobí ťažkú hlavu z pribúdajúceho veku. Svojím postojom by mohla inšpirovať aj iné ženy, ktoré majú strach zo starnutia, alebo vo veľkom riešia, čo robiť, aby vyzerali mladšie.

Kto raz skúsi nejaký skrášľujúci zákrok alebo plastickú operáciu, neskončí len pri jednej. Platí to u nežnejšieho pohlavia, ktoré sa snaží zachovať krásnu pleť bez známok starnutia či iných nedokonalostí. Henriera Mičkovicová, ktorá hviezdi v seriáli Nemocnica a diváci si ju obľúbili tiež v úspešnom Paneláku, nepatrí do tejto skupiny žien. Procedúry a plastiky jej nič nehovoria, ona totiž berie starnutie s nadhľadom, ako naznačila v rozhovore pre Báječnú ženu.

Je s tým vyrovnaná

Herečka na svoj vek rozhodne nevyzerá. Je až neuveriteľné, že onedlho oslávi 60 rokov. Má jej vzhľad na svedomí fakt, že si z toho jednoducho nič nerobí a zachováva pokoj? V každom prípade je za to, brať svoj život taký, aký je aj s pribúdajúcimi rokmi. Ako priznala, dokonca by ju nepotešilo, keby dostala vekovo mladšiu postavu.

„Tváriť sa, že mám 30? Veď to je nezmysel a hlavne to nie je ani zaujímavé. Asi sa stotožňujem s názorom jednej zahraničnej hviezdy, že herečky po päťdesiatke hrajú buď mrchy, alebo láskavé babičky. A radšej by sme hrali mnohovrstevné charaktery, ktoré majú reálne problémy a reálny život,“ uviedla Henrieta, ktorá je zmierená s tým, že vek plynie. „Myslím, že mi nezostáva iná možnosť, len sa s tým jednoducho vyrovnať,“ dodala.

Triky, ktoré ju omladzujú