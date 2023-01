Heger a Naď uvažujú o odchode z OĽaNO. Premiér údajne rozmýšľa nad vlastnou stranou

V hnutí OĽANO riešia okrem zberu podpisov na zostavenie novej 76-ky na pôdoryse pôvodnej aj napätie vo vlastných radoch. Heger údajne uvažuje o vlastnej politickej strane.

Po dnešnom rokovaní vlády pripustil minister obrany Jaroslav Naď, že na stole je aj jeho možnosť odchodu z OĽANO. Pripojiť by sa k nemu podľa jeho slov mal aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, informuje o tom Denník N. Portál rovnako prišiel s informáciou, že premiér Heger má mať dokonca v pláne založenie vlastnej strany.

„Čo dnes chýba voličovi, je alternatíva, ktorá má jasné zahraničnopolitické smerovanie a je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo mantinelové. Ako je Progresívne Slovensko príliš liberálne a príliš ľavicové, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič deklaruje, príliš konzervatívne a s nimi mám ja ako osoba problém,“ uviedol Naď s tým, že nejde o osobný konflikt s Matovičom. V poslednom období má iný názor na to, ako sa má robiť politika, alebo kde majú byť priority.

Budaj si nemyslí, že v OĽANO je rozkol

V OĽANO nie je rozkol, súčasná situácia je odrazom permanentnej vnútornej dynamiky hnutia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia a člen občiansko-demokratickej platformy v OĽANO Ján Budaj.

„Nenazval by som to rozkolom, myslím si, že v OĽANO je to permanentná situácia odrážajúca to, že hnutie má svoju vnútornú dynamiku,“ povedal Budaj. Nevylúčil, že spomínaná vnútorná dynamika môže viesť k rôznym scenárom, osobne však nechce o nich špekulovať a sám aktívne kroky v tomto smere nepodniká.

„Som presvedčený, že OĽANO a ani Igor Matovič ešte nepovedali posledné slovo,“ zdôraznil vyhýbajúc sa priamej odpovedi na to, aká reálna je možnosť, že na pozícii lídra vymení Matoviča súčasný, dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger.

„Záleží na nich, či sú pripravení a ochotní takto spolupracovať, nič viac sa z druhej strany nepatrí k tomu hovoriť,“ upozornil. Nemyslí si však, že by sa Matovič nedokázal vzdať svojej pozície. „Je to človek, ktorý už dvakrát dokázal odísť v prospech verejného záujmu z funkcie bez toho, aby musel byť odvolaný,“ poznamenal.