HBO už čoskoro predstaví ďalší záhadný dramatický seriál. V hlavnej úlohe s Nicole Kidman či Hughom Grantom

Po úspechu s novinkou Outsider nakrútenej podľa literárnej predlohy Stephena Kinga, prinesie stanica HBO ďalšiu nesmierne dramatickú novinku s názvom The Undoing. Tá prekvapí zaujímavým námetom i hviezdnym obsadením.

Pri príležitosti blížiacej sa premiéry novej minisérie z režisérskej dielne Susanne Bier a od scenáristu Davida E. Kelleyho (Big Little Lies), vydala televízia HBO ďalší trailer, ktorý na zhliadnutie novinky doslova láka. A nielen hviezdnym obsadením, keďže v hlavných úlohách sa objaví Nicole Kidman a Hugh Grant.

Spomínané hollywoodske hviezdy sa predstavia ako manželský pár, ktorý si žije svoj dokonalý život. No len dovtedy, kým ich neovplyvní násilná smrť, ktorá spustí reťazovú reakciu nečakaných udalostí. Ako bude 6-dielna miniséria vyzerať, mimochodom nakrútená je podľa knižnej predlohy spisovateľky Jean Hanff Korelitz, si môžete pozrieť v najnovšej upútavke nižšie.

Ako naznačuje synopsa aj nový teaser, núdza nebude o dramatické situácie, ani o fantastické herecké výkony veľkých hviezd. Okrem Kidman a Granta v ňom uvidímen napríklad Donalda Sutherlanda (Ad Astra, séria The Hunger Games), Noaha Jupea (A Quiet Place), Lily Rabe (seriál American Horror Story) a ďalších.

Novinka The Undoing bude mať v USA premiéru v čase spustenia novej streamovacej služby HBO Max, no dočkáme sa jej aj na česko-slovenskej mutácii HBO a aj na streamovacej službe HBO GO. Premiéra v Amerike je naplánovaná na 10. mája 2020, tunajší dátum začiatku vysielania známy nie je. Istá je ale český distribučný názov, ktorý znie Mělas to vědět.