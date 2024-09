Hana Gregorová prezradila detaily manželstva s Radkom Brzobohatým a mnohých tým prekvapila. Rozbíjal taniere, a to nie je všetko

Známa herečka a divadelná producentka Hana Gregorová sa priznala, že v rodine Brzobohatých mali celkom veselo. V rozhovore v šou Trochu inak s Adelou zalovila v pamäti a porozprávala niečo o svojom manželovi Radkovi Brzobohatom, s ktorým zažila občas aj krušné chvíle, hoci nestrácala úsmev na tvári.

Ako informujú Topky, Hana Gregorová je vďaka svojej hereckej i divadelnej činnosti známa na Slovensku aj v Česku. Jej manžel Radek zase patril medzi najznámejšie tváre českého filmu a divadla, pričom si zahral v mnohých kultových filmoch.

Rozbíjal taniere

Na obrazovkách pôsobil Radek veľmi pokojne a rozvážne, ako keby ho nič nedokázalo rozhodiť. V skutočnosti v ňom však driemal temperament, ktorý vedela Hana vzbudiť. „Keď sme sa zoznámili, tak sa tváril, že on je strašný kľuďas a že ho nič nevytočí. No tak to bolo niečo pre mňa,” hovorí Hana o začiatku ich vzťahu a zároveň prezrádza, že to nebol len hrdina z filmov, čo tak pokojne všetko rieši.

Aj k ich manželstvu patrili rôzne hádky a výmeny názorov. Ako sa ďalej priznala herečka vo videu zo šou, zverejnenom na Topkách, niekedy Radek zvykol trieskať a rozbíjať taniere, hoci za 15 až 20 minút ho to prešlo. Na otázku od Adely, koľko tanierov obetovali, odpovedala Hana jednoznačne: “Jedny dvere z pántov vyleteli.”

Radek bol introvert a veľa vecí dusil v sebe. To bol dôvod, prečo Hana svojho manžela občas rada vytočila. Jednoducho mu pomohla dostať to všetko zo seba von.

Manželstvo s Radkom nebolo jedinou témou v rozhovore v šou Trochu inak s Adelou, ktorý vyjde dnes o 21.50 na Dvojke. Vyjadrila sa tiež o feminizme a o tom, aká by mala byť žena po boku muža.