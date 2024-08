Legendárna česká herečka Eva Holubová má vážne zdravotné problémy. Už čoskoro ju čaká operácia

65-ročná herečka Eva Holubová priznala, že trpí vážnym zdravotným problémom, ktorý budú musieť lekári vyriešiť operáciou. V tele jej našli veľkú aneuryzmu. Informoval o tom portál Topky s tým, že herečka to potvrdila na svojich sociálnych sieťach.

Obľúbená herečka, ktorú mnohí ľudia poznajú z kultových filmov ako sú Pelíšky, Účastníci zájezdu, Pupendo či množstvo ďalších, patrí k tým najuznávanejším umelkyniam u našich českých susedov, ale aj u nás. Mnohí ľudia milujú jej humor, ale aj to, že sa netají ťažkými situáciami, ktorými si v živote musela prejsť, ako sú napríklad depresia či problémy s alkoholom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Holubova (@evaholubovaofficial)

Podelila sa o zdravotný problém

Aktívna je aj na sociálnych sieťach, kde sa so svojimi sledovateľmi podelila o to, že bojuje s vážnym zdravotným problémom. Najprv im dala otázku, aby hádali, čo je na jednej z fotografií, ktorú zverejnila, kde jej fanúšička odpovedala, že to vyzerá ako aneuryzma. „Je to moje! Nie je v mozgu. Je veľká. Má to riešenie,“ odpovedala herečka s tým, že ju čaká operácia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Holubova (@evaholubovaofficial)

Aneuryzma je výrazné rozšírenie steny krvnej cievy, často tepny a najčastejšie sa vyskytuje na hlavnej tepne vedúcej zo srdca alebo v mozgu. Ak sa tento problém nerieši, môže mať vážne, až život ohrozujúce následky. Veľmi často nemá žiadne príznaky, no často ide o genetiku alebo vysoký krvný tlak, ktorý napovedá o tom, že niečo nie je v poriadku.