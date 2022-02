Hacker ukradol krypto v hodnote 270 miliónov. Firma mu za to ponúka odmenu, má prezradiť, ako to urobil

Okradol ale firmu, nie používateľov.

Ako spomína portál Bleeping Computer, Wormhole je platforma, ktorá používateľom umožňuje prenášať kryptomenu cez rôzne blockchainy. Robí to tak, že pôvodný token uzamkne v inteligentnej zmluve a následne vyrazí zabalenú verziu uloženého tokenu, ktorú možno preniesť do iného blockchainu. Momentálne podporuje blockchainy Avalanche, Oasis, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana a Terra.

Na zraniteľnosť krížovej firmy sa ale prišlo potom, čo neznámy hacker 2. februára 2022 okolo ôsmej večer umelo (bez vkladu) vytvoril na vlastnej peňaženke 120-tisíc tokenov a následne zamenil 80-tisíc tokenov za kryptomenu ethereum a zvyšných 40 za solanu. Tieto kryptá vzápätí začal predávať.

They found an exploit and minted 120k wrapped eth on the solana side. Bridged 80k of that over to ethereum and traded the rest on solana

Suma celkovej škody je 363 miliónov dolárov, či 270 miliónov eur. Tieto peniaze však hacker neukradol od užívateľov – pravdepodobne vytvoril umelo tokeny vďaka diere v systéme, a okradol tak samotnú firmu Wormhole.

Tá musela následne na vyrovnanie chyby vložiť vlastných 120-tisíc tokenov. Chybu opravila okolo jednej ráno tej istej noci.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022