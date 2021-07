Len 26-ročného muža zabilo ťaženie bitcoinu. Kryptomena má svoju prvú oficiálnu obeť

26-ročný muž zomrel kvôli tomu, že sa pokúšal ťažiť bitcoiny. Keď mu prestal fungovať počítač, spanikáril. Pri pokuse opraviť ho, zariadenie explodovalo. Muža mala zabiť elektrina.

V Thajsku zomrel 26-ročný Danai Makmek počas toho, ako sa pokúšal ťažiť bitcoin. Ide o prvé úmrtie, ktoré zapríčinila kryptomena, informuje portál Daily Mail. Podobne ako mnoho ďalších ľudí, ktorí bitcoin ťažia, aj Danai musel svoj počítač upraviť tak, aby nápor zvládol, pričom zariadenie bolo potrebné chladiť ventilátormi. Systém však zlyhal a Danai ho nedokázal znova naštartovať, následkom čoho muž spanikáril.

Bál sa, že stráca drahocenný čas a prosil svojho brata Apiwata Makmeka, aby mu s opravou pomohol. Ten mu prisľúbil, že na ďalší deň zájdu za technikom, ktorý sa na problém pozrie. Danaiovi to však nedalo, nechcel len nečinne sedieť, keď mu systém mohol týždenne vo forme bitcoinov zarobiť tisícky eur. Rozhodol sa preto, že nebude len tak sedieť so založenými rukami a zariadenie sa pokúsi opraviť sám.

