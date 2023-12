Haberovu novú pesničku odmietli hrať v rádiu, vraj je až moc americká: Po rusky sa mi spievať nechce, odkazuje hejterom

Známy slovenský hudobník Pavol Habera sa na instagrame priznal s nepríjemnou skúsenosťou, ktorá ho postihla. Zdieľal svoju novú vianočnú skladbu v angličtine a zdôveril sa, že ju jedno rádio odmietlo hrať, pretože je „až moc americká“.

Vianočnú pieseň Pavla Haberu, s názvom Christmas like it used to be, odmietli hrať v rádiu. Prečo? Jeho samého dôvod prekvapil.

„Pred pár týždňami sme ju poslali šéfovi jedného z najväčších súkromných rádií v Čechách s otázkou, či si vie predstaviť, že by ju okolo Vianoc hrali,“ opísal Habera situáciu s novou pesničkou. „A odpoveď bola, že je až moc americká a že takéto veci (Sinatrovky) v Čechách veľmi nejdú,“ pokračoval.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Podpichol svojich kritikov

Habera dodal, že teraz vlastne ani nevie, či je pesnička dobrá alebo zlá, vie len to, že je americká.

„A ak by sa niekto ako minule pýtal, prečo spievam aj po anglicky, keď som Slovák, tak tu je odpoveď: “no preto, lebo po rusky sa mi nechce!“ Neodpustil si nakoniec ani žart.