Gröhling upresnil plán otvárania škôl. Od 12. apríla sa do škôl môžu vrátiť žiaci týchto ročníkov

Pri akomkoľvek uvoľňovaní opatrení budú mať prednosť školy. Po prvom rokovaní novej vlády to v stredu povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Bližšie informácie o tom, ako budú školy fungovať v nasledujúcich dňoch oznámil na svojom brífingu.

Nad opatreniami aj COVID automatom momentálne uvažuje epidemiologický tím. V prípade priaznivých podmienok by malo prejsť Slovensko 19. apríla do bordovej fázy. Ako tvrdí šéf rezortu školstva, školy by sa mohli od tohto termínu prepnúť do regionálneho semaforu. “Dohoda, ktorá bola s epidemiologickým tímom, je, že aj keď sme v čiernej fáze ako Slovensko, tak školstvo by sa od 19. apríla malo prepínať do regionálneho systému,” povedal.

Otvára sa 1. stupeň

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.

Otvorené sú tiež špeciálne školy, školy pri zdravotníckych zariadeniach, stredné zdravotnícke školy a stredné školy v posledných ročníkoch. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie.

Spúšťa sa semafor

„Vraciame sa teda ku klasickému otvoreniu všetkých materských škôl a všetkých prvých stupňov základných škôl. Tie budú otvorené pre deti všetkých rodičov a ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne bude nasledovať otvorenie ďalších ročníkov,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Automaticky sa tiež spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 12. 4. 2021, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Otvorené je tiež individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách pre deti na prvom stupni základnej školy. Otvorené ostávajú aj školské kluby detí, školské jedálne, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie pre individuálne poradenstvo, ako aj internáty pre špeciálne školy a internáty pre zdravotnícke školy. Vo všetkých prípadoch platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka.

Ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

Ako sa bude na školách testovať?

Minister si myslí, že okrem kloktacích testov by sa mali zabezpečiť aj nejaké iné testy, ktoré by sa dali používať v školách rýchlejším spôsobom. “Ak pôjdeme potenciálne od 19. apríla k otváraniu škôl, tak budeme využívať kloktacie testy. Ja som rád, že máme za sebou pilotné fázy,” povedal minister školstva s tým, že sa vychytajú problémy, ktoré pri tomto druhu testovania nastali. Z jedného milióna zaobstaraných testov sa podľa šéfa rezortu školstva minulo okolo 20 000.

Podľa Gröhlinga sa prehodnocuje aj stratégia testovania na školách. Povinnosť testovania pre rodičov podľa ministra školstva zostane naďalej platná. Ako tvrdí, chcú tým zabrániť tomu, aby sa ochorenie začalo šíriť. “Je fakt, že bude naďalej fungovať aj školský semafor, ktorý hovorí, že keď nastane ‘minohnisko’, tak sa budú zatvárať triedy alebo školy,” dodal.