Greta Thunberg sa opäť pustila do Andrewa Tatea: Vysvetlila, prečo si myslí, že z nej má strach

Prípad okolo Andrewa Tatea sa začal riešiť ešte v decembri 2022, kedy sa influencer dostal v rámci pár dní od vysmievania sa mladej aktivistke až za mreže rumunského väzenia. Nedávno sa Greta opäť vyjadrila na jeho adresu, pričom aj tentokrát išlo o jej svojské vyjadrenie, píše LAD Bible.

Andrew Tate sa za ostatných niekoľko týždňov stal jednou z najrozoberanejších postáv svetových médií. Ide o bývalého zápasníka, ktorý sa v posledných rokoch venoval rôznym finančným službám a poradenstvu. Vďaka svojmu bohatstvu vlastnil aj niekoľko luxusných športových áut, ktorými sa často chválil na sociálnych sieťach. Práve jeden z týchto príspevkov ho, dá sa povedať, dostal až za mreže.

Tate to prehnal, keď označil aktivistku za životné prostredie Gretu Thunberg. Na fotke tankuje svoje luxusné Bugatti a provokatívne sa púšťa do mladej Švédky, nech vidí, koľko vyprodukujú jeho silné autá emisií. Greta na to reagovala svojsky, keď mu odkázala, aby jej poslal správu na email na adresu smalldi*[email protected].

Cítia sa ohrození

Greta sa po pár vyjadreniach odmlčala a o Tateovi príliš nehovorila v žiadnom rozhovore. Nedávno však dostala otázku, prečo sú strašní ľudia ako Tate vôbec nútení zaoberať sa aktivistami? „Na svete je veľa problémov, ktorými sa musíme zaoberať. No zdá sa, že títo ľudia sa cítia ohrození alebo majú pocit, že ich svetonázor je ohrozený ľuďmi ako ja, klimatickými a ekologickými aktivistami. Majú pocit, akoby nás potrebovali umlčať a posmievať sa nám,“ povedala Greta pre Daily Mail.

„To, že nás trollujú na internete, je len znakom, že máme naozaj silný vplyv,“ dodala jedným dychom mladá aktivistka.

Čo sa stalo potom

Reakcia Tatea už prišla z jeho rumunského sídla, ktoré má na severe Bukurešti. Influencer tam v župane, s cigarou a krabicou od pizze ďalej provokatívne odkazoval Grete ďalšie nemiestne narážky. Andrew Tate bol totiž dlhodobo na zozname ľudí, ktorí majú byť zapletení do zosnovania a pôsobenia v zločineckej skupine, ktorá má na rukách obchod s ľuďmi, nútenie k točeniu pornografie a podobne.

V tých dňoch ho zásahové jednotky zadržali. Od konca roka je teda vo väzení, kde panujú neporovnateľné podmienky na prežitie, na aké bol v ostatných rokoch zvyknutý. Po mesiaci vo vyšetrovacej väzbe, kde okrem Andrewa sedí aj jeho brat Tristan a dve spoločníčky, ktoré mali pomáhať v zločinoch, sa chceli všetci 4 dostať von.

Rumunský súd to však zamietol s tvrdením, že Tate predstavuje hrozbu a vo väzení ostane najmenej do 27. februára 2023. Paradoxne, Tate presúval väčšinu svojho biznisu práve do Rumunska, ktorého právny systém opisoval ako omnoho lepší, než funguje v Anglicku či v Spojených štátoch amerických.