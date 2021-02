Greta Thunberg podporila farmárske protesty. Aktivisti následne upálili jej podobizeň

V Dillí sa stretli davy podporovateľov vlády, ktoré vystupujú proti niekoľkým svetovým celebritám vrátane švédskej aktivistky Grety Thunberg či popovej speváčky Rihanny. Všetky tieto celebrity vyjadrili podporu indickým farmárom, ktorí už mesiace bojujú za zrušenie nových zákonov v oblasti poľnohospodárstva, informuje portál The Guardian.

Fotografie oboch osobností podporovatelia vlády symbolicky podpálili. Transparenty hlásali varovanie o tom, že sa nesmie tolerovať “medzinárodné zasahovanie” do politických záležitostí Indie.

Farmárske protesty mesiace vyzývajú predsedu vlády Narendra Modiho na upravenie zákonov. Polícia v Dillí podnikla razantnejšie kroky, keď počas minulého týždňa niekoľko stoviek protestantov násilným spôsobom prerazilo barikádu a zaútočilo na historickú pevnosť Red North.

Vláda poslala na protesty policajtov a vojenskú posilu so zámerom rozohnania davu a následne obmedzila prístup na internet a zablokovala stránky s protestným obsahom.

Gretu Thunberg obvinili z medzinárodného zločinu sprisahania proti Indii. Dôvodom je príspevok na sociálnej sieti Twitter. Greta na nej uvádza návod, ako pomôcť tým, ktorí by chceli podporiť farmárov. Jej príspevok obsahoval tipy na pomoc kampani, vrátane navrhovaných hashtagov a rád, ako podpísať petíciu.

Hoci Gretu nespomenuli v obvineniach menom, protestné príspevky začala riešiť polícia tesne potom, čo tento návod na pomoc pridala. Vodcovia strany Bharatiya Janata (BJP) sa o návode vyjadrili ako o „dôkaze o medzinárodných plánoch na útok proti Indii”.

Ako odpoveď na podané obvinenie sa vyjadril Praveer Ranjan, osobitný komisár polície v Delhi. „V prvej súhrnnej správe nebola obvinená žiadna osoba. Polícia mesta Dillí bude vyšetrovať pôvod a autorstvo návodu,” uviedol.

V stredu Greta napísala: „Ukážme solidaritu farmárskym protestom v Indii.” K príspevku pripojila článok o opatreniach, ktoré vláda proti týmto farmárom podniká.

Pred jej príspevkom sa na túto tému vyjadrila aj speváčka Rihanna, ktorá pridala článok o tvrdých krokoch proti protestom: „Prečo o tomto nikto nehovorí?!”

Indická vláda odpovedala varovaním. Chcela, aby sa celebrity vyvarovali „senzáciechtivým príspevkom a hashtagom na sociálnych sieťach”.

„Podporujem farmárov (#StandWithFarmers) a ich mierové protesty. Nenávisť, vyhrážanie ani porušovanie ľudských práv mi v tom nezabráni (#FarmersProtest),” odpovedala Greta.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021