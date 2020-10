Greta Thunberg: Len ľudia ako ja nás dokážu viesť správnym smerom k odvráteniu klimatickej krízy, hovorí

Švédsku environmentálnu aktivistku Gretu Thunberg predstavovať netreba. Stala sa totiž symbolom boja s klimatickou krízou, s ktorou naša planéta zatiaľ boj prehráva. Verí však, že správnymi opatreniami ju dokážeme aspoň čiastočne zvrátiť. Potrební na to sú však najmä ľudia, ako je ona, tvrdí 17-ročná Greta.

Svoj hendikep neberie ako prekážku, práve naopak. Greta Thunberg patrí medzi najznámejších ľudí s Aspergerovým syndrómom na svete a za to, že je iná, sa nehanbí. Myslí si, že práve ľudia ako ona by totiž dokázali vyriešiť klimatickú krízu. Tvrdí to v novom dokumentárnom filme s názvom I Am Greta, ktorý sa už tento týždeň dostane na streamovaciu platformu Hulu.

Vďaka tomu, že má Aspergera, si Greta myslí, že dokázala to, čo nikto iný pred ňou – prinútila ľudí konať – a to aj vďaka tomu, že prakticky nepozná žiadne sociálne bariéry, ktoré by jej v tom mohli brániť, píše web Unilad.

Svet potrebuje iný pohľad na problémy

To, že je iná, jej podľa jej slov pomohlo nebáť sa vystúpiť a začať rozprávať o dôležitosti ochrany ekosystému. „Aby sme sa z klimatickej krízy dostali, potrebujeme odlišné zmýšľanie ako to, ktoré nás do nej dostalo,“ hovorí 17-ročná aktivistka.

„Ľudia ako ja – ktorí majú Apsergerov syndróm alebo inú formu autizmu, ktorí sa nedržia sociálnych kódexov – nie sme zaseknutí v tejto sociálnej hre vyhýbania sa dôležitým problémom,“ vysvetlila Greta pre denník The Guardian. Podľa nej tak práve ľudia s odlišným pohľadom na svet, ktorí nepotrebujú hrať akékoľvek roly, dokážu planéte pomôcť. Práve oni sa totiž najlepšie dokážu koncentrovať na dôležité problémy, ktoré iní prehliadajú, pretože ich riešia priveľa.

Viac o jej živote prezadí dokumentárny film

Greta sa za dva roky dokázala vďaka svojmu pohľadu na svet a problémy, ktoré ho sužujú najmä v súvislosti s klimatickou krízou, vyprofilovať na jednu z vedúcich osobností boja za záchranu planéty. Nový dokumentárny film s názvom I Am Greta, ktorý exkluzívne prinesie streamovacia služba Hulu už 16. októbra, porozpráva o živote v súčasnosti najznámejšej aktivistky a bojovníčky za záchranu planéty z rôznych uhlov pohľadu. Dozvieme sa, ako vyzerá jej bežný deň, ale aj veľa o tom, ako premýšľa a čo všetko stálo za vznikom najväčšieho klimatického hnutia súčasných dní.