Greta opäť pod vlnou kritiky. Po diskusii o koronavíruse sa ľudia pýtajú, či je po novom virologička

Na 17-ročnú environmentálnu aktivistku Gretu Thunberg sa zniesla nová vlna kritiky, ktorá neobišla ani americkú spravodajskú televíziu CNN. Švédska aktivistka sa totiž vo štvrtok večer objavila po boku medicínskych odborníkov v panelovej diskusii o pandémii nového koronavírusu.

V panelovej diskusii televízie CNN sa včera o 20:00 východného času po boku viacerých expertov objavila aj švédska aktivistka Greta Thunberg. Nediskutovalo sa však o klimatickej zmene, ktorej tvárou sa Thunberg v uplynulých rokoch stala. Diskusia niesla názov Koronavírus – Fakty a obavy a okrem švédskej aktivistky sa jej zúčastnili Richard Besser, riaditeľ amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, bývalá ministerka zdravotníctva USA Kathleen Sebelius a ďalší medicínsky odborníci. Ako podotýka portál Ladbible, za účasť v odbornej diskusii si švédska aktivistka aj televízia CNN od verejnosti vyslúžili dávku ostrej kritiky.

Na sociálnych sieťach vznikla po oznámení Grety Thunberg ako hosťa panelovej diskusie búrlivá debata. Časť verejnosti CNN za pozvanie švédskej klimatickej aktivistky kritizovalo, negatívnym reakciám sa nevyhla ani samotná Greta Thunberg. Ľudia sa na sociálnych sieťach posmešne pýtali, či je 17-ročná Švédka po novom aj odborníčkou aj v oblasti virológie a expertkou na ochorenie COVID-19. Ku kritike sa pridal napríklad aj syn amerického prezidenta Donald Trump Junior.

Greta Thunberg having a remarkable career already in that as a teenager she’s now a world renowned infectious disease specialist and epidemiologist AND a leading scientific voice when it comes to global climate policy. Just wow so impressive. https://t.co/398T4wXDry

Motivácia americkej televízie bola pritom zrejme úplne iná. Greta Thunberg dokázala v uplynulých rokoch v oblasti klimatickej zaktivizovať milióny ľudí po celom svete, jej osobnosť má teda vplyv na veľkú časť spoločnosti. Ku kritike sa na Twitteri vyjadrila aj samotná aktivistka. Upozornila na to, že do diskusie podporovanej organizáciou UNICEF bola prizvaná preto, aby sa vyjadrila k tomu, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila život aktivistov. Na boj s pandémiou aktivistka organizácii UNICEF darovala 100-tisíc dolárov, ktoré aktivistka dostala ako súčasť ocenenia dánskej mimovládnej organizácie Human Act.

Tonight I’ll be interviewed on CNN to talk about the new campaign supporting @UNICEF during COVID-19 and about being an activist in a world altered by the coronavirus.⁰It seems some people thought I was going to be on an expert panel, which of course has never been the case. 1/2

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 14, 2020