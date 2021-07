Grep v análnom otvore či stoporený penis po smrti. Patológovia sa podelili o bizarné príbehy z pitevne

Jednoznačne to nie je práca, pri ktorej by sa človek nudil. Dôkazom je diskusia, ktorá sa nedávno rozprúdila prostredníctvom platformy Reddit. Patológovia sa podelili o tie najbizarnejšie zážitky zo svojej kariéry.

Množstvo ľudí sa každoročne udusí jedlom

Reddit je plný zaujímavých diskusií, od hororových príbehov, až po tie najzaujímavejšie vedecké fakty. V jednom z najnovších vláken sa rozbehla diskusia, v ktorej sa patológovia podelili o to najbizarnejšie, čo počas svojej kariéry zažili, píše portál IFLScience. Vedeli ste napríklad, že tisícky ľudí ročne zomrú na následky udusenia jedlom?

„Ako študent som mal príležitosť pozrieť sa do pitevne. Bol som veľmi prekvapený z toho, koľko ľudí umiera kvôli tomu, že sa udusia jedlom. Z 12 ľudí, ktorí ležali na pitevných stoloch, aspoň 7 alebo 8 zomrelo na následky udusenia. Keď som prišiel domov, okamžite som si na nete vyhľadal, ako na sebe urobiť Heimlicha,“ Napísal používateľ thnx4stalkingme.

„Pracoval som v nemocnici pre zvieratá, ktorá robila aj pitvy zvierat, ktoré umreli v zoologickej záhrade. V jednej z nich zomrel aligátor, ktorý bol uložený do chladničky, aby sa spomalil rozklad a prevezený k nám. Vybrali ho a položili na stôl. Po dokončení papierovačiek začali aligátora rezať. Po prvom záreze však aligátor zrazu otvoril oči. Ukázalo sa, že zviera nebolo mŕtve, len choré a pobyt v chladničke zapríčinil, že aligátor upadol do stavu podobného kóme,“ podelil sa o zážitok BurrShotFirst1804.

„Tu bývalý detektív z oddelenia vrážd. Podozrivá smrť, upratovacia služba našla muža vo veku okolo 30 rokov v poslednom rade v kine po filme, ktorý si prišlo pozrieť málo ľudí. Okolo, ale aj v ústach boli viditeľné zvláštne škrabance. Petechie (drobné krvné podliatiny) boli viditeľné v očiach aj na lícach, neboli však viditeľné žiadne známky uškrtenia. Muž netrpel ani žiadnym chronickým ochorením. Zdalo sa, že to bol zdravý dospelý muž. Pitva preukázala, že v jeho hrdle sa nachádzalo veľké množstvo pukancov. Zdá sa, že muž bol filmom naozaj zaujatý a pukance si do úst hádzal priehrštiami, až sa napokon zadusil. Rany v ústach si spôsobil sám, pukance si chcel z úst vydriapať (preukázala to analýza DNA). Hlučný film, sedel sám vzadu, nikto z divákov si nevšimol, že sa dusí. Už nikdy nebudem jesť pukance,“ píše používateľ sheepwearingajetpack.

Zabudnuté lekárske nástroje

„V krematóriu, kde pracoval môj kamarát, sa raz ocitla postaršia dáma. Keď po kremácii vytiahli von tácku, ležali na nej tri páry klieští. Zdá sa, že zomrela počas operácie, je však šialené, že v nej lekári nechali nástroje. Zaujímavé je aj to, že sú očividne vyrobené z materiálu, ktorý vydrží aj teplotu pece pri kremácii,“ napísala používateľka DaughterEarth.

„Som študent medicíny. Na pitevnom stole sa ocitol muž po predávkovaní kokaínom. Viac ako 30 rokov bol alkoholikom a často mával záchvaty. Ukázalo sa, že v mladosti dostal silnú ranu do hlavy bejzbalkou, no nikdy nevyhľadal lekára. Keď som šiel vybrať mozog, všimol som si, že muž mal v lebke dieru o veľkosti vlašského orecha. Mozog zas vyzeral, ako keby ho niekto vydlabal lyžičkou na zmrzlinu. To spôsobovalo záchvaty. Niet divu, že začal piť. Na druhej strane, jeho pečeň bola úplne v poriadku,“ podelil sa o šokujúci prípad aaronhi1.

„Moji rodičia študovali medicínu, keď sa zúčastnili pitvy muža, ktorý zomrel počas autonehody. Ukázalo sa, že muž prežil strelné poranenie, ktoré pred rokmi utŕžil vo Vietname, lekári však guľku nevybrali. Nehoda zapríčinila, že guľka poputovala do srdca a práve tá ho napokon zabila,“ píše ZCYCS.

„Raz som počula historku o mužovi, ktorý zomrel s grepom v análnom otvore. Absolútne to však nesúviselo s príčinou úmrtia. Ten grep tam jednoducho len tak bol,“ napísala do vlákna cara27hhh.

Doplatil na masturbovanie počas šoférovania

„Môj otec kedysi vykonával pitvy. Jeho obľúbená historka bola o mužovi, ktorého telo priniesli s tým, že mu zdanlivo nič nie je, no po vyšetrení sa ukázalo, že mu z análu vyteká krv. Po tom, čo jeho telo otvorili, sa ukázalo, že mal orgány úplne zničené a telo plné olovených guliek. Ukázalo sa, že niekto tomu úbožiakovi strčil hlaveň zbrane do zadku a stlačil spúšť. Bolo to v 70. rokoch, no stále uvažujem nad tým, koho ten muž nahneval, že si zaslúžil hlaveň v anále,“ píše Letspostsomething.

„Nebola to síce pitva, no šli sme k mužovi bez známok života, ktorému lekári práve podávali prvú pomoc. Na základe výzoru a zápachu sme usúdili, že to bol bezdomovec. Jeho priatelia ho nevideli niekoľko dní a napokon ho našli za reštauráciou pri kontajneroch. Na krátky čas sme zachytili pulz, stiahli sme mu preto nohavice, aby sme zaviedli katéter a vtedy sme zistili príčinu všetkých problémov. Muž si z hrdla plastovej fľaše vyrobil akúsi sexuálnu pomôcku, bola však pritesná a odstavila prívod krvi do penisu. Jeho orgán bol celý čierny a nekrotický. Brušná dutina bola plná tekutiny, zrejme preto, lebo muž celé dni nedokázal močiť a napokon mu praskol močový mechúr. Zlyhali mu obličky a upadol do septického šoku,“ podelil sa o prípad Iamthewarthog.

„Telá sa k nám občas dostanú celú napuchnuté, je to celkom normálna vec. Niektoré časti tiel opúchajú viac ako iné, v závislosti od polohy, v ktorej človek zomrel. Jeden starší pán zomrel počas dopravnej nehody. Zdalo sa, že je to jasný prípad, prešiel na červenú a došlo k havárii. Problém však predstavoval fakt, že opuch v niektorých častiach tela neopadol ani po niekoľkých dňoch. Zvyčajne čo trvá deň či dva, tento muž mal však erekciu aj po niekoľkých dňoch. Ukázalo sa, že mal erektilnú dysfunkciu, kvôli ktorej mal voperovaný implantát. Jeden zo semenníkov bol nahradený pumpičkou a v penise mal nafukovací valček. Ukázalo sa, že muž v čase nehody zrejme masturboval, nesústredil sa na šoférovanie a to zapríčinilo nehodu,“ napísala používateľka flfpuo.