Google opäť pochováva: Vypne jednu z verzií Androidu. Ak ju máte, smartfón bude nepoužiteľný

Len prednedávnom sme vás informovali o vypnutí obľúbenej podcastovej aplikácie Podcasty Google, ktorú sa gigant rozhodol vypnúť a všetkých jej používateľov presmeroval na platformu YouTube Music. Teraz prišli ďalšie zlé správy pre majiteľov starších smartfónov fungujúcich na operačnom systéme Android 5.0, resp. 5.1. Google ukončuje ich podporu.

Išlo o mimoriadne populárnu verziu Androidu, ktorá vyšla ešte v novembri 2014. Po desiatich rokoch ju ale používa už len menej než 1 % aktívnych používateľov, preto sa Google rozhodol ukončiť podporu tohto operačného systému, upozornil web 9to5Google.

Telefóny budú funkčné, no čoraz menej

V praxi to znamená, že Google už síce nebude vydávať opravy na tento operačný systém a smartfóny s ním budú aj naďalej fungovať, no len so základnými funkciami. Majitelia takýchto zariadení preto budú vedieť maximálne len niekomu zavolať, či poslať SMS-ku.

Zariadenia so systémom Lollipop, ako sa Android v spomínanej verzii prezýval, už nedostane žiadne nové funkcie, ani dôležité bezpečnostné aktualizácie a nemusí byť kompatibilný s niektorými aplikáciami, upozornil Google. Znamená to teda, že aplikácie na telefónoch s Androidom 5.0 či 5.1 budú postupne fungovať čoraz menej.

Postupne to čaká aj ďalšie verzie Androidu

Nejde o jedinú verziu Androidu, ktorá postupne umiera. Podobný osud v dohľadnej dobe môže postretnúť aj verziu Androidu 6 a vyšších. Aktuálne najpoužívanejšími sú verzie systémov 13, 12 a 11, ktoré dnes využíva asi 60 % používateľov systému Android.