Gesto, ktoré vás chytí za srdce. Blake Lively prezradila, aké romantické gesto robil Ryan Reynolds, dostane vás to

S premiérou romantického filmu It Ends With Us si hlavná hviezda zaspomínala na svoje začiatky v láske, keď s manželom ešte len začínali chodiť. Prezradila, že sa snažil byť romantický a jedno milé gesto opakoval každý týždeň.

Ako píše portál People, Blake Lively tvrdí, že jej manžel Ryan Reynolds sa v čase, keď spolu začali chodiť, snažil byť romantický. Herečka hrá v novom filme majiteľku kvetinárstva Lily Bloom a v rozhovore pre tento časopis Lively opísala kytice kvetov, ktoré boli niečím výnimočné.

Daroval jej kvety

Ak si dával na začiatku ich vzťahu Ryan na niečo pozor, tak to bolo to, aby mala Blake vždy kvety, ktoré by jej ho pripomenuli. „Keď sme sa s manželom dali dokopy, každý týždeň mi posielal kyticu kvetov,“ prezradila herečka a dodala: „… ale vždy poslal aj pohľadnicu, na ktorej bola len veta o niečom, čo sa v tom týždni stalo. Niečo vtipné alebo emotívne, čo jeden z nás povedal.“

„Bol to len malý citát týždňa,“ dodáva 36-ročná Lively. „Bola to taká krásna, romantická vec. Teraz máme 4 000 detí!“ smiala sa herečka. Samozrejme, šlo o preháňanie, keďže Lively má s hercom štyri deti.

Za 47-ročného Reynoldsa sa vydala v roku 2012 po tom, ako sa spoznali na natáčaní filmu Green Lantern z roku 2011, kde stvárnili hlavné postavy. Chémia z pľacu sa tak presunula aj mimo kamier a pár je spolu šťastný dodnes.