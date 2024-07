George, Charlotte a Louis budú musieť v dospelosti čeliť obrovskej výzve. Tejto veci sa William a Kate obávajú už teraz

Kráľovská rodina je v mnohých ohľadoch úplne odlišná od bežných rodín, čo je ale asi každému jasné. Deti Williama a Kate však budú čeliť niečomu, čo sa iných netýka.

Ako píše portál Tyla, mnohých rodičov v dnešnej dobe znepokojuje vývoj sociálnych sietí, no u detí z kráľovskej rodiny je to ešte ťažšie a podľa zdrojov je to zdrojom obáv aj pre Williama a Kate. Tí majú na svojom účte takmer 17 miliónov sledovateľov, pričom vždy, keď zverejnia fotografiu jedného z najmladších členov rodiny, reakcie sú naozaj obrovské.

Budú to musieť vyriešiť

Kráľovská novinárka Victoria Murphy v jednom z podcastov prezradila rozdiely a výzvy, ktorým budú najmladší členovia kráľovskej rodiny čeliť v súvislosti so sociálnymi sieťami. „Keď išiel William na univerzitu, médiá mali zakázané ho obťažovať a počas jeho pôsobenia tam vyšlo len veľmi málo článkov. V prípade Georgea, Charlotte a Louisa to bude iné. Ako by ste ustrážili stovky študentov s telefónmi? Určite bude zaujímavé sledovať, ako to budú zvládať.“

Taktiež sa však predpokladá, že život princa Louisa a princeznej Charlotte môže vyzerať inak, pretože nie je nevyhnutne pevne dané, že keď vyrastú, budú pracovať ako členovia kráľovskej rodiny. To by bolo aj v súlade s víziou kráľa Karola a jeho predstavou o zoštíhlenej monarchii.