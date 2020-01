Fotografie orliaka pri love dokazujú, ako má príroda všetko do bodky vypočítané

Taiwanský fotograf Chen Chengguang sa venuje fotografovaniu prírody a jeho najväčšou doménou sú jednoznačné vtáky. Aj keď každá jeho fotografia je nádherná, jedna séria predsa len trochu vyčnieva. Ide o zobrazenie lovu dravého riečneho vtáka pri chytaní rýb. A tieto fotografie sú dychberúce.

Na záberoch nižšie vidíte kršiaka rybára, ktorý je nazývaný tiež kršiak rybožravý alebo orliak riečny. Aj keď má v jednom názve pomenovanie orliak, v skutočnosti patrí do radu jastrabotvarých vtákov.

Zvyčajne dorastá do dĺžky až 65 centimetrov a do hmotnosti približne 1,5 kilogramu.

Chen to so svojím fotoaparátom skutočne vie. Vytvoril tiež kompozitné fotografie, ktoré dokonale zobrazujú kršiaka počas lovu rýb.

Akonáhle kršiak chytí rybu do svojich pazúrov, tá to má spočítané. Potom sa opäť vznesie s korisťou smerom k oblohe a keď je v bezpečí, pustí sa do chutného jedla.

Kršiaky sa dožívajú podľa National Geographic až 30 rokov a ich strava je takmer výlučne založená na rybách.

Tieto vtáky sa vyskytujú po celom svete s výnimkou Antarktídy a Južnej Ameriky. Pozorovať ho je možné aj na Slovensku, avšak cez naše územie zvyčajne iba migruje a len veľmi výnimočne tu prezimuje.

