Fotografia z olympiády, ktorá vojde do histórie: Surfista sa „usadil“ na obláčiku a oslávil najlepšie skóre v dejinách

Vyzerá to, akoby stál vo vzduchu, či sedel na oblaku so surfom na nohe. Jedna z najikonickejších fotografií letných olympijských hier 2024 od Jérôma Brouilleta vznikla za dokonalých podmienok, píše The Guardian.

Surfista Gabriel Medina pózuje a „oslavuje“ vo vzduchu svoje najlepšie skóre, ktoré mu priniesla vlna vzdialená 16-tisíc kilometrov od Paríža.

Historický úspech

Brazílsky surfista sa stal senzáciou po tom, ako sa v pondelok vynoril z barelovej časti vlny na Teahupo´o, vzniesol sa do vzduchu a „usadil“ sa na tichomorskom oblaku. Záber podľa niektorých ľudí vyzerá tak, že ani nemôže byť reálny a vznikol cez Photoshop alebo AI.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Podľa autora boli podmienky na vytvorenie takejto snímky perfektné a vlny boli vyššie, ako bolo očakávané. Fotografia vznikla z paluby neďalekej lode.

„Odfotiť to nebolo ťažké. Bolo to skôr o predvídaní momentu a toho, kde Gabriel spustí vlnu,“ povedal Brouillet. Ten zároveň presne vedel, že sa blíži jedna z najlepších vĺn dňa a že Medina často robí na konci vlny podobné gestá.

Brazílsky surfer je doteraz trojnásobný majster sveta a na olympiáde dosiahol skóre 9,9, čo je doteraz najlepšie zaznamenané skóre na olympijských hrách v histórii.