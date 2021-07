Foto a video: Čínu postihli záplavy ako nikdy, zomrelo najmenej 33 ľudí, autá plávali ulicami ako hračky

Rozsiahle záplavy v čínskej provincii Che-nan a jej metropole Čeng-čou si vyžiadali už najmenej 33 obetí. Nezvestných je stále najmenej osem ľudí. S odvolaním sa na čínske úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.

Od minulého piatku, keď v regióne začalo silno a vytrvalo pršať, úrady evakuovali v provincii Che-nan najmenej 376-tisíc obyvateľov. V meste Čeng-čou prudké dažde zmenili ulice na rýchlo sa valiace rieky a spôsobili zaplavenie staníc metra, domov či škôl. Zahynulo tam najmenej 25 osôb.

Videá zverejnené na internete zachytávajú celé štvrte zatopené vodou, ktorá ľuďom siaha po pás, a vozidlá unášané kalnou, bahnitou vodou. Ako uvádza agentúra Reuters, čínska vláda preto vo štvrtok nariadila miestnym úradom v Čeng-čou, aby bezodkladne zlepšili kontroly protipovodňových opatrení.

Zhengzhou in China 🇨🇳 yesterday was caught in heavy rain, a once in a 1000 years event. The rainfall in one afternoon hour exceeded 200mm.

Its time we act on climate change!

pic.twitter.com/DowXSpRoL8

— Erik Solheim (@ErikSolheim) July 21, 2021