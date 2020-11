Fotky fotené mobilom aj za tmy ako od profesionálneho fotografa. Emma Drobná nám priblížila, ako na to

Emma Drobná patrí medzi najvýraznejšie hlasy slovenskej hudobnej scény. Nedávno vydala svoj druhý štúdiový album Better Like This, ktorý pripravovala dva roky. Kvôli situácii si však na jej živé koncerty budeme musieť ešte chvíľu počkať, preto sme sa jej opýtali predovšetkým na to, ako trávi v tomto období svoj voľný čas.

Napriek tomu, že v tieto dni by sme si mali užívať Emmu Drobnú a hudbu z jej nového albumu naživo, aktuálna situácia to, žiaľ, nedovoľuje. Keď Emma nekoncertuje alebo netvorí hudbu, ako nám sama prezradila, tak sa už niekoľko mesiacov venuje hraniu tenisu alebo skúša nové recepty v kuchyni. “S priateľom Filipom sme sa tiež začali učiť španielčinu prostredníctvom appky Duolingo,” približuje nám Emma svoje voľnočasové aktivity.

Keďže je vášnivou cestovateľkou, tak tieto nové znalosti určite využije pri ďalšom výlete. Cestovanie je jej aktívnou súčasťou od strednej školy, počas ktorej študovala dizajn v Dánsku. Neskôr, po škole, žila zas nejaký čas v Londýne. Skúsenosti, ktoré týmto získala, využíva dodnes vo svojom každodennom živote.

“Život v zahraničí ma okrem jazyku naučil veľmi veľa. Osamostatnila som sa v 18-tich, spoznala som, aký je život vo vyspelejších krajinách. Spoznala som ľudí z celého sveta, s ktorými som dodnes v kontakte a párkrát som ich bola aj navštíviť v krajinách, z ktorých pochádzajú. A tým, že som pracovala aj v kuchyni, tak som nabrala aj v tom smere pár “skills”,” hovorí.

Ázia, Amerika a predovšetkým New York

Cestovaniu sa stíha venovať aj v súčasnosti popri svojej hudobnej kariére. “V Ázii som síce už bola, ale určite sa tam chcem vrátiť. Ale nikdy som nebola v Amerike. Vidieť a zažiť New York je momentálne asi môj najväčší cestovateľský sen. Mala som v pláne ho navštíviť tento rok. To sa mi nepodarilo, ale verím že v 2021 sa to podarí.”

Na otázku, či má pri cestovaní radšej adrenalín a dobrodružstvo, alebo skôr vyhľadáva oddych odpovedá, že jej najviac sedí kombinácia všetkého.

V kontakte s fanúšikmi pomocou Instagramu

Fotografie z ciest uverejňuje Emma aj na svojom Instagrame, na ktorom má takmer 210-tisíc followerov. Okrem toho na ňom prináša aj zákulisie zo svojho sveta. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti výzvu, aby jej sledovatelia posielali texty, ktoré potom budú spolu s klaviristom zhudobňovať. Aj takýmto spôsobom sa snaží v tomto období zostať v kontakte so svojím publikom. Sama nám aj potvrdila, že sa jej komunikuje s fanúšikmi najlepšie práve prostredníctvom Instagramu.

“Pre mňa bude Instagram vždy v prvom rade o prezentácií seba, tvorby a o kontakte s fanúšikmi. Nechcela by som ho mať pohltený len spoluprácami a product placementom. A ak už do spolupráce idem, tak je to niečo, za čím si stojím a čomu verím. Myslím si, že sociálne siete majú svoje pre aj proti a ja sa ich snažím využívať len na to “pre”,” vysvetľuje jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok súčasnosti.

Dodáva však, že má niekedy pocit, že na Instagrame trávi trochu viac času nezmyselným scrollovaním, ako by mala. Dúfa však, že je to stále v rámci normy. Napriek vysokému počtu fanúšikov si content, ktorý uverejní, vyberá sama alebo si nechá poradiť od priateľa Filipa. “Mám pocit, že nerozmýšľam príliš o tom, ako by to malo vyzerať. Ak mám chuť niečo pridať, tak pridám,” hovorí.

Uvedomuje si však, že s tým súvisí istá zodpovednosť. “Pre mňa je podstatné nešíriť negativitu alebo sa nesťažovať. Trošku som aj zabudla ako používať Instagram spontánne. Nemám to nutkanie automaticky všetko zdieľať,” tvrdí Emma.

Tak má dostatok času venovať sa svojim aktivitám a predovšetkým hudbe, ktorú, ako nám prezradila, počúva najradšej doma alebo v aute. Aby si ju mohla naplno vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek, potrebuje spoľahlivý telefón, s ktorým ju bude mať neustále k dispozícii. Práve takým je novinka Samsung Galaxy S20 FE, na ktorom môže bez problémov využívať svoje obľúbené aplikácie, počúvať hudbu, zapisovať si texty alebo nahrávať zvukové záznamy.

Prevrat vo fotografovaní mobilným telefónom

Keď sa so svojimi zážitkami bude chcieť podeliť s tisíckami ľudí, nemusí siahať po profesionálnom fotoaparáte, pretože Samsung Galaxy S20 FE prináša revolúciu vo svete fotografií a mobilných telefónov. Pomocou troch zadných fotoaparátov s umelou inteligenciou už fotky nebudú nikdy rozmazané. 30× Space Zoom, ktorým fotoaparáty disponujú, garantuje najprecíznejšie zachytené detaily a to aj z veľkých vzdialeností. Nočné zábery budú navyše vyzerať lepšie, než kedykoľvek predtým.

Štýlový a spoľahlivý so všetkými funkciami v jednom zariadení

Moderný dizajn v šiestich rôznych farebných prevedeniach poteší nielen svojou bohatou funkcionalitou, ale ulahodí aj po vizuálnej stránke. 6,5-palcový displej Full HD+ Infinity-O nemá takmer žiadne okraje, takže prináša dokonalý zážitok zo sledovania každého videa, spustenej aplikácie, streamovania alebo hier.

Sociálne siete ako Instagram sú založené predovšetkým na vizuálne pútavom obsahu. Mobilný telefón Samsung Galaxy S20 FE dokáže v tomto konkurovať aj profesionálnym fotoaparátom, a preto sú jeho funkcie prispôsobené pre potreby aj toho najnáročnejšieho moderného používateľa.

Emma Drobná sa po uvoľnení aktuálnych opatrení teší najviac na živé koncerty, ktorých súčasťou budeme môcť byť všetci. “Hneď po koncerte by som si sadla niekde na terasu, objednala si chutnú večeru a drink. A hneď potom by som nasadla na lietadlo niekam… asi hocikam,” dodáva na záver.

Samsung Galaxy S20 FE ju so svojou dlhou výdržou batérie pri tomto ambicióznom pláne určite nesklame, pretože navyše disponuje aj funkciou rýchleho nabíjania. Emmine zážitky možno vďaka tomu budeme môcť prežívať spoločne s ňou aj takto, na diaľku.

Podcast Sajfu s Emmou Drobnou si môžete vypočuť na YouTube či Spotify

V spolupráci so Samsung.