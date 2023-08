Forbes zaradil slovenské mesto do zoznamu 10 najkrajších malých miest Európy. Pozrite si prestížny rebríček

Väčšina turistov navštevuje len tie najznámejšie turistické destinácie a tie menej známe sú často prehliadané. Časopis Forbes preto zostavil rebríček desiatich najkrajších malých miest Európy, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

Zastúpenie má aj Česko aj Slovensko

Prestížny časopis dokonca do rebríčka zaradil aj slovenskú Starú Ľubovňu. Tú nazval akýmsi historickým, kultúrnym a prírodným centrom. Taktiež vyzdvihol rôzne podujatia, ktoré sa tu konajú, a to to najmä populárne Hradné dni či Hubertovské slávnosti.

V rebríčku má svoje zastúpenie aj Česká republika, a to v podobe mesta Český Krumlov. Redaktori Forbesu ho chvália pre svoju úžasnú architektúru, nádherné záhrady, unikátny hrad či impozantný výhľad zo zámockej veže.