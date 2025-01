Finalista SuperStar Martin Harich prežil ťažké chvíle, ktoré ho takmer položili. Po súťaži rozmýšľal o zmene v živote

Každý má v živote lepšie obdobia, ktoré vzápätí vystriedajú tie horšie. Ako sa hovorí: po každom daždi vyjde slnko. A hoci dnes je u známeho speváka všetko v poriadku, má za sebou momenty, kedy mu nebolo všetko jedno. Našťastie to prekonal, no doteraz na to spomína a zároveň vystríha ostatných, aby si dali pozor a riešili to.

Do sveta šoubiznisu sa dostal ešte v mladom veku. Slovenského hudobníka Martina Haricha preslávila Československá SuperStar, v ktorej sa dostal až do finále. Práve táto súťaž mu otvorila dvere do sveta, o ktorom sa mu dovtedy nesnívalo. Odštartoval svoju kariéru a dnes je úspešným spevákom.

Ako riešil zlé psychické zdravie?

Ako to však u každého umelca občas býva, raz bol hore, inokedy sa mu až tak nedarilo. Takéto stavy dosť výrazne vplývajú aj na psychiku človeka, čo Martin zdôrazňuje. „Často je psychické zdravie podceňované. Ešte možno niekedy viac ako fyzické,“ upozornil spevák pre portál Topky.

„Baviť sa o duševnom zdraví je veľmi, veľmi dôležité. Myslím si, že každý človek je minimálne raz za deň v stave, že si možno povie, že to, čo robí, nemá zmysel a je to presne o tom, čo s tým dokáže v daný moment urobiť,“ priznal Martin, ktorý má za sebou rôzne obdobia vrátane tých menej šťastných.

Ako ďalej prezradil, prešiel si syndrómom vyhorenia, ktorý vyriešil po svojom. Jeho tip by mohol inšpirovať aj ostatných, ktorí momentálne zažívajú ťažké chvíle. „Spomínam si na svoje vyhorenie, keď som sa prvýkrát vybral na púť do Santiago de Compostela, čo považujem tiež za dobrú medicínu a už pár ľudí som na to nahovoril a som veľmi rád, že im to pomohlo,“ uviedol Martin, ktorému táto púť pomohla po duševnej stránke. Podľa jeho slov existuje mnoho spôsobov, ako to riešiť, pričom záleží od toho, v akom je to štádiu.

Rodina ako záchrana