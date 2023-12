Film si pretočíte, reklamu nie. Komerčné televízie chcú od tohto dátumu zakázať ich pretáčanie

Sú nutné zlo a množstvo ľudí ich neznáša. Z niektorých nám ide explodovať mozog, nájdu sa však aj reklamy, ktoré sú príjemné a milé. Napriek tomu, ruku na srdce, kto z vás si povie, že si dobrovoľne a s radosťou niektorú z nich pozrie v televízii po celom dni, kedy ledva čaká na oddych? Existuje jedno malé riešenie – pozeranie obľúbených filmov z archívu, čo umožňuje pretáčanie reklám. Na žiadosť komerčných televízií by sa ale malo stať minulosťou.

Nezmyselná požiadavka televízií

„Len tak si v pokoji pozerám reklamu a z ničoho nič mi do nej vbehne film.“ Tento absurdný „vtip“ pozná zrejme každý, kto aspoň raz zapol televíziu, zachytil dve minúty z toho, čo ho zaujalo a zrazu mu cestu skrížil spot o tom, čo je vhodné kúpiť, a kde to kúpiť, prípadne na čo si dať pozor. Veľká časť ľudí našla útechu v nahrávaní filmov.

Pozrieť si film z archívu totižto znamená mať moc pretočiť reklamu a nenechať sa ničím rušiť. Teda, znamenalo. V novom roku si tento komfort zrejme už neužijete. Slovenské komerčné televízie TV Joj a TV Markíza sa vyzbrojili proti pretáčaniu reklám a operátorom prikázali zrušiť túto „vychytávku“.

Pôvodne sa hovorilo o dátume 1. február 2024. Ako informoval portál Živé.sk, obmedzenie archívu môže nastať aj neskôr. Ide o prirodzené právo oboch televízií. Klauzulu o zavedení blokovania reklám v archíve majú uvedenú v zmluvách s operátormi. Markíza však pravdepodobne umožní pretočenie reklamného bloku po pár minútach.

Útek k alternatíve

Tí, ktorí ostávajú verní klasickým komerčným kanálom, s obľubou využívajú jednu z vymožeností, ktorú ponúkajú. Iní ako riešenie zvolili zakúpenie streamovacej služby, kde môžu pozerať, čo si vyberú, a kedy uznajú za vhodné. Bez reklamy. Takýto rapídny krok zo strany televízií by teda mohol znamenať, že prídu o ďalšie percentá zákazníkov.

Podľa prieskumu spoločnosti Atmedia v druhej polovici roka 2022 využívalo aspoň jednu platenú streamovaciu platformu na Slovensku 38 percent ľudí, teda 1,3 milióna Slovákov vo veku 15 až 69 rokov.

Ľudia berú reklamy skôr ako povinnú jazdu. Za všetko zrejme hovorí aj výsledok ankety, v ktorej sme sa vás pýtali na to, či by ste pretočili reklamu v televízii, ak by ste mali takúto možnosť. Až 88 percent (638 hlasov) uviedlo, že určite áno. Naopak, iba 5 percent respondentov (42 hlasov) odpovedalo, že im reklamy neprekážajú. Zvyšných 7 percent (48 hlasov) si myslí, že by reklamu skôr pretočilo, než dopozeralo do konca.

Operátor 4ka spustil kampaň

Proti krokom najväčších slovenských televíznych staníc by mohla zafungovať kampaň „Sloboda pretáčania“, do ktorej sa pustila 4ka. Slovenský operátor spadajúci pod telekomunikačného operátora Swan je presvedčený, že takýto krok znepríjemní divácky zážitok natoľko, že prispeje k ešte väčšiemu odlivu divákov k streamovacím službám.

Aj keď patrí k tým, ktorí si reklamný priestor kupujú a teda chcú, aby ich obsah videlo čo najviac divákov, podľa 4ky to nie je cesta, ktorou by sa televízie mali vydať. „Iba sloboda pretáčania zaručí, že divák nestratí záujem o slovenské televízie a programy, ktoré vyrábajú. Nestratí návyk sledovať aj živé vysielanie s reklamnými prestávkami a sponzorskými zdeleniami,“ upozorňuje.

Operátor ďalej dodáva, že verí, že toto rozhodnutie bude napokon prehodnotené v prospech divákov. „Sme za slobodné pretáčanie! A ak sa tak rozhodnete, tak aj za pretočenie našej reklamy,“ odkazuje ľuďom.