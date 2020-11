Film odsúdený na neúspech? Tom a Jerry sa vracajú v novom animovano-hranom celovečeráku a nevyzerá to dobre

Dve azda najlegendárnejšie animované postavičky sa vracajú na veľké plátna, aby získali novú generáciu malých fanúšikov. Tom a Jerry ožívajú v celovečernom filme, ktorý skombinuje hrané a animované prvky. Máme sa však na čo tešiť?

To je, samozrejme, otázka, ktorú teraz zodpovedať nedokážeme, no už v minulosti tu pokusy o celovečerák s Tomom a Jerrym boli. Tie však – ako sa dalo očakávať – sa na svojich predchodcov v podobe krátkych animovaných skečov ani nechytali.

Tentokrát to ale odveká dvojica (ne)priateľov skúsi na plátnach kín opäť a v o niečo prepracovanejšej forme. Najznámejší myšiak a kocúr sa totiž objavia v celovečernom hranom filme s prvkami animácie..

Vôbec prvý trailer nového celovečerného filmu Tom a Jerry ukazuje, čo môžeme od tohto nap rvý pohľad ambiciózneho filmu očakávať. Mnohí však zrejme zostanú sklamaní, pretože už po pozretí zhruba minútovej upútavky bude každému jasné, že výsledok bude sklamaním.

Pozri si upútavku na nový celovečerák s Tomom a Jerrym:

Okrem animovanej dvojice hlavných hrdinov v snímke uvidíme aj hercov Chloë Grace Moretz a Roba Delaneyho ako zamestnancov hotela, ktorí sa snažia luxusných hostí uchrániť pred istým „myším problémom“. Kayla (Moretz) sa preto rozhodne najať na túto (ne)ľahkú úlohu práve slávneho kocúra.

Pod taktovkou režiséra prepadákov

Z krátkej synopsy a vôbec prvej zverejnenej upútavky je zrejmé, že diváci opäť dostanú to, čo poznajú z krátkych dielov slávneho seriálu – hru na mačku a myš (a to doslova!). Či to však bude mať želaný úspech, uvidíme až po premiére filmu v kinách. Tej by sme sa (snáď) mali dočkať už 4. marca 2021.

V prospech kvalít filmu dopredu nehovorí ani meno režiséra, ktorý za ním stojí. Tim Story má na konte len niekoľko filmov, ktoré však u kritikov i divákov viac-menej prepadli (režíroval napríklad komiksovku Fantastická štvorka z roku 2005 a jej sequel so Silver Surferom a všetci vedia, ako zle to dopadlo). Netreba ale strácať nádej – možno to napokon až také zlé nebude.