Fico má druhý najvyšší plat spomedzi európskych premiérov v pomere k hrubej mzde. Zarába 8-krát viac ako priemerný Slovák

Portál vsquare.org prišiel so zaujímavým porovnaním platov európskych premiérov v porovnaní k hrubej mzde v danej krajine, z ktorého vzišlo, že slovenský premiér Robert Fico má spomedzi premiérov druhý najvyšší plat v Európe. Predbehol ho iba maďarský predseda vlády Viktor Orbán, ktorý má ale obrovský náskok.

Fico zarába podľa prieskumu až 7,6-krát viac, ako je priemerná hrubá mzda na Slovensku. Ročne si takto prilepší až o 132-tisíc eur. Treba však dodať, že zatiaľ čo bežný Slovák zdaňuje celú svoju výplatu, Fico tak robí iba z jej časti. Predstavitelia vlády si totiž vo februári tohto roka mimoriadne prefíkaným spôsobom výrazne zvýšili svoje platy.

Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa totiž po novom určujú novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, teraz sa odvíjajú od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšili. Predseda vlády tak teraz poberá paušálnu náhradu vo výške 4,5-násobku, podpredseda vlády získa 3,5-násobok a minister 3,1-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

