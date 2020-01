Festival Pohoda pridáva do line-upu ďalšie 3 svetové mená: Rap, mongolský hardrock a elektropop

Na 24. ročníku multižánrového festivalu Pohoda vystúpi mongolská kapela The Hu, austrálska elektropopová kapela Parcels a britský raper Slowthai.

The Hu

Muzikanti spájajú hardrockovú a tradičnú mongolskú hudbu. Štvorčlenná formácia vydala vlani svoj debutový album The Gereg so skladbami ako Yuve Yuve Yu a Wolf Totem. Vystúpili už na festivaloch ako Downloads či Rock in Park.

Parcels

Päťčlenná formácia sa pohybuje na scéne od roku 2014. V júni 2017 vydali singel Overnight, na ktorom s nimi spolupracovali aj Daft Punk. Na konte majú dve EP nahrávky Clockscared (2015) a Hideout (2018). V roku 2018 uviedli na trh debutový eponymný album.

Slowthai

Slowthai, vlastným menom Tyron Kaymone Frampton, sa pohybuje na hudobnej scéne od roku 2015. O dva roky neskôr vydal EP I Wish I Knew, po ktorom nasledovalo druhé EP Runt (2018). BBC ho zaradila na zoznam desiatich interpretov nominovaných v ankete Sound of 2019, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy nasledujúceho roka. Vlani v máji vydal debutový album Nothing Great About Britain, na ktorom spolupracovali aj Mura Masa, Slaves alebo Skepta. Nahrávku nominovali na Mercury Prize.

Pohoda sa bude konať od 9. do 11. júla na letisku v Trenčíne a účasť na nej predtým potvrdili aj Stormzy, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Slowthai, Archive, Kevin Morby, Parcels, Floating Points, ZHU, JPEGMAFIA, Confidence Man, Black Midi, Hatari, Shame, Yves Tumor, Chai, Bazzookas, Kokoroko, Emel Mathlouthi, Iva Bittová a Dunaj, Wooze, Pengshui, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Shht, Black Country, New Road, Malox, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs a PoiL.