Ferusová priznala, že šla s Kollárom na večeru pre peniaze, vraj ju zmanipuloval: Možno sa mu bude musieť ospravedlniť

O prípade Emmy Ferusovej, ktorá na Instagrame vystupuje pod menom pimpinockaa, sme vás už pred časom informovali. Tvrdila, že otehotnela s Borisom Kollárom a ten ju mal poslať na potrat. Ako ale informuje Emefka, možno sa mu bude musieť ospravedlniť.

Aj vďaka zmieňovanej kauze s Borisom Kollárom sa Ema Ferusová dostala do povedomia Slovákov. Pri nej to ale nekončí. Ešte viac sa zviditeľní vďaka Fight Night Challenge, v ringu by sa mala postaviť proti kamarátke Fikiho Sulíka – Lenke Tejbusovej. Ak Ferusová prehrá, bude sa musieť Borisovi Kollárovi verejne ospravedlniť.

Na Fight Night Challenge tlačovke sa podľa Emefky vyjadrila, že aj keď sa verejne ospravedlní, určite to nebude úprimné, ale opäť mienené skôr ako útok. Dodala tiež, že pôvodne šla na večeru s politikom preto, lebo chcela peniaze na svoje podnikanie. Boris Kollár ju ale sladkými rečami údajne zmanipuloval.

Na Instagrame Fight Night Challenge sa pred pár dňami objavila aj fotka, na ktorej Fiki Sulík pózuje s Emou Ferusovou. Drsné komentáre od ľudí na seba nenechali dlho čakať. Niektorí Emu označujú za dievča za peniaze a Sulíka za chlapca, ktorý dievčatá za peniaze hejtuje. V ďalších komentároch sa objavuje kritika na intelekt oboch zúčastnených, ako aj narážky na drogy.