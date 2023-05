Fanúšikovia Taylor Swift hlásia bizarný zdravotný problém. Nastáva po jej koncertoch, odborníci vysvetlili, čo sa deje

33-ročná americká popová senzácia, speváčka Taylor Swift, aktuálne brázdi rodné Spojené štáty so svojím turné #TheEarsTour. Jednotlivé zastávky sú mnohokrát beznádejne vypredané, no a to, čo sa deje na mieste v čase konania koncertu, je pre mnohých prítomných veľkou záhadou. Viacerí účastníci šou sa totiž na sociálnych sieťach vyjadrili, že po účasti na koncerte trpia veľmi bizarným zdravotným problémom.

Spôsobila ho veľkolepá šou speváčky Taylor Swift, alebo ide len o akýsi druh davovej psychózy? Americká popová hviezda na aktuálnom turné svojim fanúšikom odohrá počas niekoľkohodinovej šou až 45 piesní, preto niet divu, že mnohí zážitok z koncertu prežívajú pomerne intenzívne. Viacero fanúšikov ale na sociálnych sieťach priznalo, že po koncerte trpia akousi stratou pamäte, píše web Unilad.

Z koncertu si nepamätajú celé minúty

Zdá sa, že užívať si daný prežívaný moment niekedy nie je až tak úplne ideálny nápad. Minimálne nie na koncerte Taylor Swift. Ako sa totiž ukázalo, práve jej nová koncertná šou, trvajúca viac ako 3 hodiny, u fanúšikov spôsobuje stavy amnézie.

Presne tak, viacero fanúšikov totiž napísalo, že si z dlhej šou nepamätajú, že speváčka priamo pred nimi niektoré piesne hrala a spievala. Na niekoľko minút tak akoby úplne stratili vedomie a pojem o čase a priestore.

„Ak by som nemala k dispozícii 5-minútové video, ktoré zhotovila moja kamarátka počas toho, ako som na skladbu tancovala a spievala, pravdepodobne by som všetkým povedala, že sa to nestalo,“ cituje slová jednej z účastníčok web Unilad.

Neopísateľné zážitky zo šou

Podobných vyjadrení ale možno nájsť na sociálnych sieťach hneď niekoľko a našli sa dokonca aj takí, ktorí majú hmlistý celý koncert.

„Mala som pocit, akoby som tam ani nebola. Ale viem, že som sa ho zúčastnila, keďže z môjho účtu v banke zmizlo 950 dolárov za lístok,“ uviedla 32-ročná Nicole Booz magazínu Time. Tá koncert opísala ako „mimotelový zážitok“ a zúčastnila sa ho vo Philadelphii.

Samozrejme, neobvyklé straty pamäte majú svoje vysvetlenie, ktoré je navyše veľmi jednoduché.

Odborníci to vedia ľahko vysvetliť

„Ak ste na koncerte niekoho, koho zbožňujete, obklopený tisíckami veľmi vzrušených ľudí a počúvate hudbu, ku ktorej máte vytvorené emocionálne väzby, naraz prežívate veľmi veľa emócií,“ vysvetlil pre denník Daily Mail neurovedec, doktor Dean Burnett z Cardiff University. Práve vtedy sa môže stať, že z prílišného vzrušenia zabúdame, respektíve vytesňujeme určité momenty, ktoré si potom nepamätáme, prípadne si na ne nedokážeme spomenúť, aj keď sme boli ich súčasťou.

Profesor psychológie na Otterbein University Robert Kfrat pre Time povedal, že keď sa niekomu niečo také prihodí, ide o prekvapivý moment a zároveň aj taký, ktorý človeka, nepochybne, sklame.

„Zaplatíme veľa peňazí, tešíme sa na to a následne si chceme užiť spomienky na koncert. Ale naše očakávania sú príliš veľké. A to rozhodne nie je to, čím pamäť je – nie je to záznamník,“ uviedol.

Ak si teda budete chcieť z akéhokoľvek koncertu zapamätať čo najviac, treba krotiť svoje emócie a hlavne nadšenie.