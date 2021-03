Fanúšikovia Simpsonovcov zostali prekvapení: V novej epizóde sme nazreli do minulosti a zistili podstatnú vec

Populárny animovaný seriál Simpsonovci sa opäť na istý čas odklonil od predpovedania budúcnosti a v najnovšej epizóde sa tvorcovia pozreli do minulosti. V nej sme mali možnosť preskúmať mladé roky Homera. Tvorcovia však na seba uplietli bič, časovo im to totiž nesedelo.

Aktuálne sa v anglicky hovoriacich krajinách (a stále s úspechom) vysiela už 32. séria populárneho animovaného seriálu Simpsonovci (The Simpsons). Paradoxom ale zostáva, že postavičky v ňom nestarnú a stále majú rovnaký vek, ako to bolo pri štarte seriálu v roku 1989.

Tvorcovia sa zamotali vo vlastnom príbehu

Problém však nastal v nedávno odvysielanej epizóde s názvom Do PizzaBots Dream of Electric Guitars?, v ktorej sme mali možnosť nahliadnuť do Homerovej mladosti počas 90. rokov. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zvláštne, akurát tvorcovia týmto porušili vlastnú časovú líniu.

Už v skorších častiach sme totiž neraz nazerali do histórie Homera a Marge, avšak tieto epizódy boli vždy zasadené do éry zlatých 70. rokov. Najnovšia epizóda tak doslova vymazala to, čo tvorcovia predstavili už dávnejšie.

Čo sa tým snažili povedať?

Fanúšikovia tak zostali nemálo prekvapení, keďže zistili, že Simpsonovci vlastne popierajú svoju históriu a „lámu čas“ ako im príde. Napokon to tiež poskytlo hypotetickú otázku o tom, že v najnovšej časti populárneho animovaného sitkomu je postava Homera vlastne mladšia než je jeho vlastný syn Bart.

Vlna konšpirácií a diskusií, samozrejme, na seba nenechala dlho čakať a fanúšikovské weby doslova praskajú vo švíkoch. Skalní diváci seriálu si totiž myslia, že všetko môže byť inak a táto epizóda by mohla poskytnúť omnoho viac a vysvetliť niektoré udalosti – ako napríklad to, kto naozaj zastrelil pána Burnsa.

Napokon ale aj tak prevláda názor, že Simpsonovci sú najmä oddychovým seriálom a tvorcovia už pri niekoľkých stovkách epizód časovú nadväznosť nijak špeciálne neriešia a chcú divákom ponúknuť hlavne zábavu. A to sa im aj napriek všetkým nezrovnalostiam a po viac ako 32. rokoch na televíznych obrazovkách darí.