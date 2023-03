Fanúšikovia si z neho uťahujú a špekulujú, že má plastiku: Hviezda One Direction, Liam Payne, šokoval novým vzhľadom

Speváci z One Direction patrili vo svojich tíndežerských časoch medzi najväčšie hviezdy hudobného priemyslu. To si však vyžiadalo svoju daň a zrejme u každého člena sa istým spôsobom prejavili negatívne dopady búrlivého života a obrovskej popularity. Výnimkou nie je ani Liam Payne, ktorý sa najnovšie stal terčom posmechu fanúšikov.

Nepodarená plastika?

Ako uvádza WBCK News Talk, počas týždňa sa slávny spevák objavil na premiére dokumentu All of Those Voices, ktorý premiéroval jeho kolega z boybandu, Louis Tomlinson. Ako to už býva zvykom, fotografie z premiéry rýchlo obleteli svet a pozorným sledovateľom neušiel nezvyčajný vzhľad Liama. Okamžite sa začalo so špekuláciami, podľa ktorých podstúpil plastickú operáciu lícnych kostí a čeľuste.

I just saw Liam Payne’s new face and I’m just… wondering what drove him to do it because it just isn’t it. 😩 — Anferne♔ (@NoShameAnferne) March 19, 2023

Na Twitteri sa objavilo niekoľko názorov, ktoré zosmiešňujú speváka a narážajú na neprirodzený vzhľad. Jeden z tweetov hovorí o tom, že to musí byť pekelne zlý uhol kamery, ktorá ho snímala, iný zase sarkasticky poznamenáva, že toto nebolo na jeho „bingo karte“ pre rok 2023.

Payne mal problémy s alkoholom a drogami

Problematika bodyshamingu a úražok narážajúcich na vzhľad je momentálne veľmi aktuálna. Liama si zastalo niekoľko fanúšikov, ktorí síce nepopierali, že plastika už zrejme vyzerá mierne neprirodzene, no podotkli, že je to jeho vlastné rozhodnutie a malo by byť rešpektované. Niektorí podporovatelia plastiku úplne zavrhli a tweetovali iba o tom, že Liam prekonal závislosti a jeho súčasná podoba je len výsledkom toho, že schudol.

Okay I feel Liam Payne has been through a bit too much recently for everyone to be talking about the way his face looks. Like the guy has been so open about his struggle with addiction, let’s just give the guy a moment to be okay. — Kimiz (@calamitykimiz) March 19, 2023

Spevák v minulosti otvorene hovoril o tom, že bol závislý na drogách a alkohole, pričom mal trpieť aj samovražednými sklonmi. Bol to výsledok životného štýlu, ktorý viedol ako člen megapopulárnej kapely.

„Problém bol v tom, že najlepší spôsob, ako nás udržať v bezpečí, bolo zamknúť nás v našich izbách. A čo je v izbe? Minibar,“ spomína Payne na jednu z etáp jeho kariéry.

Zlom podľa neho nastal vtedy, keď zbadal svoje fotky v bulvári. Jeho tvár bola z drog a alkoholu „nafúknutá“, čo ho šokovalo a rozhodol sa s návykovými látkami seknúť, vďaka čomu sa mu podarilo schudnúť.