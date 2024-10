Fanúšikovia jasajú: Jeden z najväčších tohtoročných hitov Netflixu bude pokračovať. Prvú sériu musíte vidieť

Podľa niektorých to vlastne ani nebolo potrebné, no zo správ o obnovení na druhú sériu sú všetci nadšení. Nový rom-com seriál Toto nikto nechce (Nobody Wants This) je na Netflixe hitom a teraz streamovacia platforma oznámila, že chce aj druhú sériu.

Článok pokračuje pod videom ↓

O obnovení informoval web Deadline. Nestáva sa ale často, aby seriál podobného rázu chytil divákov až natoľko. Ranou do čierneho nepochybne bolo v tomto prípade herecké obsadenie. Do hlavných úloh dvoch zaľúbencov totiž obsadili hviezdy niekdajších hitových seriálov pre tínedžerov – Adama Brodyho (Seth Cohen z The O.C.) a Kristen Bell (Veronica Mars z rovnomenného seriálu). Už len herci teda boli lákadlom na zhliadnutie.

Môže rabín randiť s neveriacou tvorkyňou sex-podcastu?

Keď sa k tomu pridala viac-menej neokukaná romantická zápletka spracúvajúca problémy nezadaných ľudí vo veku 35+, navyše so sympatickým humorom a aj postavami, hit bol prakticky na svete.

Dej seriálu Nobody Want This sa točí okolo nezvyčajnej dvojice – Noah (Brody) je rabínom čerstvo po rozchode, Joanne (Bell) je hviezdou vzťahového podcastu (nielen) o sexe, ktorá neverí v žiadneho boha. Obaja žijú úplne inak a na prvý pohľad preto toho veľa ani nemôžu mať spoločného. Obaja ale majú rodinu, ktorá sa do všetkého pletie. Má teda ich vzťah šancu, obzvlášť, keď sa o srdce rabína stále pokúša aj expriateľka so zlomeným srdcom?

Príbeh bude pokračovať

Prvá séria na Netflixe ponúkla divákom 10 epizód a aj napriek malému množstvu nezodpovedaných otázok bolo finále dostačujúce. Sledovanosť bola ale naozaj enormná, a tak si najväčšia spomedzi streamovacích služieb, pochopiteľne, objednala aj druhú sériu. Gigant o tom informoval ešte koncom minulého pracovného týždňa.

Ak pôjde všetko, ako má, druhej várky desiatich epizód sa dočkáme na jeseň budúceho roka. Vráti sa celý štáb, ktorý pracoval aj na prvej sérii na čele s tvorkyňou Erin Foster, pre ktorú ide o tvorcovský debut. Dovtedy totiž v seriáloch hrala a vidieť sme ju mohli v projektoch The O.C., Castle či Gilmore Girls. S novými zápletkami jej ale pomôžu skúsení showrunneri Jenni Konner a Bruce Eric Kaplan. Poznať ich môžeme ako tvorcov oceňovaného seriálu Girls.