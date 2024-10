Seriálovú novinku na Netflixe si musíte pozrieť: Romantickú komédiu ľudia milujú, padol v nej najlepší bozk tejto dekády

V chaotickej dobe, v akej žijeme, je niekedy balzamom na dušu pustiť si dobrú romantickú komédiu. Seriál Nobody Wants This sa momentálne radí na Netflixe medzi tie najsledovanejšie. Teší sa aj skvelým hodnoteniam.

Ľudia túto romantickú komédiu milujú

Ako informuje Netflix, seriál Nobody Wants This (Toto nikto nechce) patrí v súčasnosti na Netflixe medzi najsledovanejšie, ale aj najlepšie hodnotené. Romantická komédia rozpovedá príbeh nezvyčajného vzťahu medzi agnostičkou Joanne, ktorá neverí v Boha (hrá ju Kristen Bell) a rabínom Noahom (Adam Brody). Už od prvého momentu, kedy sa prvýkrát stretnú na večierku u spoločného priateľa, je jasné, že si ani náhodou nie sú ľahostajní.

Veci medzi nimi však môžu skomplikovať rôzne náhľady na svet, ale aj ich rodiny, ktoré to občas myslia dobre a občas sa jednoducho snažia vzťah sabotovať. Aby toho nebolo málo, Noah je krátko po rozchode a Joanne natáča podcast o sexe. To, či sa dvojica dočká šťastného konca, vám prezrádzať nebudeme, radšej si seriál pozrite aj vy.

Najdokonalejší bozk

Na ČSFD má v súčasnosti 77 %, na IMDb si získal 8,2 hviezdičky z 10. Na Rotten Tomatoes má od kritikov skvelých 94 % a od divákov 90 %. Ľudia nešetria slovami chvály, vyzdvihujú dialógy aj chémiu medzi postavami. Iní chvália, že seriál vám nedovolí nudiť sa a je plný momentov, ktoré vás vždy pobavia a vtiahnu do deja.

Diváci si ale okrem iného zamilovali aj detail v podobe bozku, ktorý niektorí označujú za najlepší seriálový bozk, aký padol za poslednú dekádu. Podľa webu Us Magazine je bozk o to lepší, že Joanne a Noah nie sú sexsymboly v pravom zmysle slova. Sú síce príťažliví, no podstatné je, že sú to vtipné, inteligentné a očarujúce postavy. Majú jednoducho skvelú chémiu zhmotnenú v jednom dokonalom bozku.