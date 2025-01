Fanúšičky Ruže pre nevestu sa konečne dočkali. Televízia odtajnila nového ženícha, je ním tento fešák

Je to tu! Diváčky Ruže pre nevestu si síce krátili čakanie sledovaním českej verzie tejto šou, no netrpezlivo čakali na informácie o tej slovenskej. Dnes už konečne spoznajú ženícha a okrem jeho mena uvidia aj to, ako vyzerá.

Naposledy sme vás o tretej sérii Ruže pre nevestu informovali ešte v októbri minulého roka. Vtedy totiž Natália Harrell, výkonná producentka tejto šou, v relácii Na káve s prezradila prvé detaily z príprav a natáčania. Ako sme spomínali v článku, v tom čase ženícha ešte len hľadali. Dnes už je jeho meno známe a ako zverejnila samotná Markíza, je ním 33-ročný Rasťo Zvara.

Detaily o ženíchovi

Televízia zároveň zverejnila aj prvé detaily, čo sa týka ženícha. Napríklad to, že je rodák z Bratislavy a celý život sa venuje športu. Začínal ako hokejista, no neskôr prešiel na brazílske bojové umenie jiu-jitsu. Dnes je zápasník, tréner a nechýbajú mu ani prestížne ocenenia vrátane striebra z majstrovstiev Európy a umiestnenia v TOP 5 na majstrovstvách sveta, ktorými sa bude môcť pochváliť potenciálnym nevestám.

Samozrejme, nevenuje sa len športu, ale tak ako aj predošlí ženísi, aj on je zároveň podnikateľom. Podniká v oblasti marketingu a je tiež absolventom diplomacie, čo mu podľa slov Markízy prinieslo široký rozhľad a cenné skúsenosti.

„Po oslovení zo strany TV Markíza som dlho premýšľal nad ponukou zúčastniť sa šou Ruža pre nevestu. Nakoniec prevážil fakt, že žijem rýchly životný štýl a popri všetkých mojich aktivitách a povinnostiach nemám veľa príležitostí niekoho spoznať. V minulosti by mi ani len nenapadlo, že mi osud pripraví takúto príležitosť – možnosť nájsť si partnerku prostredníctvom šou. Veľmi sa teším na jedinečné zážitky, ktoré ma čakajú,“ prezradil Zvara.

Okrem ženíchovho mena televízia tiež zverejnila dôležitú informáciu, a to, že sa šou bude opäť natáčať na Srí Lanke. Už túto jar sa tak diváci presunú späť na toto exotické miesto, kde zažijú poriadnu dávku romantiky, vášne aj intríg.

„Reality šou Ruža pre nevestu si za posledné dve sezóny získala srdcia divákov vďaka autentickým emóciám, strhujúcim príbehom a nezabudnuteľným momentom. Tretia séria sľubuje ešte viac romantiky, dobrodružstva a nečakaných zvratov v čarovnom prostredí Srí Lanky, ktoré skvelo dotvára celkovú atmosféru šou. Veríme, že atraktívny ženích a zaujímavo namiešaná zostava jeho potenciálnych neviest si aj tentoraz podmania divákov TV Markíza a Voyo,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza