Fantastické správy: Netflix oficiálne predĺžil svoj nový seriálový hit na druhú sériu

Na základe diváckeho úspechu a hodnotení kritikov sa to dalo viac-menej očakávať, oficiálne správy však fanúšikov vždy potešia viac. Netflix len pár týždňov od premiéry obnovil svoj nový hit na druhú sériu.

Viac ako 63 miliónov predplatiteľov si na obľúbenej streamovacej službe Netflix za prvý mesiac od uvedenia pozrelo prvú sériu seriálu Bridgerton. Fantastické výsledky sledovanosti či chvála zo strany divákov i kritikov bola viac-menej zárukou, že Netflix sa svojho nového hitu len tak nezbaví a príbeh seriálu bude pokračovať. Dlho sa ale nevedelo, či si Netflix napokon druhú sériu objedná.

Dnes už je ale všetko inak a Netflix prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach potvrdil potešujúcu správu – Bridgerton sa oficiálne vráti v novej sérii epizód.

DEAREST READERS, BREAKING NEWS…

Bridgerton *will* return for a second season!

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 21, 2021