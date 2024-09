Familypark: Zakončite leto nezabudnuteľným rodinným dobrodružstvom

Ak ešte premýšľate, aký program alebo celodenný výlet vymyslieť pre vaše deti, máme pre vás tip na nezabudnuteľnú zábavu len necelú hodinu od Bratislavy!

Voľné letné dni počas prázdnin sú ideálnym časom stráviť so svojou rodinou a deťmi ďalšie spoločné chvíle, objaviť nové miesta a nazbierať dobrodružstvá do rodinného albumu. Adrenalín a zábava počas letných dní pre veľkých aj malých na vás čaká aj v najväčšom zábavnom parku Rakúska. Familypark je situovaný neďaleko našich hraníc a ponúka pestrú paletu atrakcií, na ktorých sa dosýta vybláznia deti, ale aj rodičia si prídu na svoje. Splnený detský sen a pre vás príjemne strávený deň sú garanciou každej návštevy.

Objavte viac ako 30 zábavných jázd a plno ďalších atrakcií

Familypark ponúka skvelé zážitky pre všetky vekové skupiny. Park je rozdelený na 4 tematické časti: Zážitkový hrad kocúra Filippa, Dobrodružný ostrov, Gazdovský dvor a Rozprávkový les. V každej tematickej časti sú atrakcie, ktoré si užijú nielen menší návštevníci, ale zdvihnú adrenalín aj tým starším. Tento rok k atrakciám pribudla nová, obrovská hojdačka Azurgo, ktorá vás vynesie až do výšky 12 metrov nad zemou. Špecialitou parku sú úžasné vodné atrakcie, ktoré si s deťmi užijete najmä v horúcich letných dňoch. Odporúčame však pribaliť si aj náhradné oblečenie, ktoré si môžete odložiť v uzamykateľných skrinkách. Za cenu vstupného môžete počas návštevy jednotlivé atrakcie neobmedzene využiť, koľkokrát len budete chcieť.

Deň plný zábavy a hlavne bez starostí

Ak si myslíte, že zábava a oddych sú nezlučiteľnou dvojicou, tak voľný deň strávený vo Familyparku vás presvedčí o opaku. Čakajú tam na vás totiž nielen zážitky a zábava, ale aj kvalitné služby, ktoré za vás vyriešia všetko dôležité na jednom mieste. Svoje auto pohodlne bezplatne zaparkujete na niektorom z vyše 1 000 parkovacích miest. V parku sú rozmiestnené stánky a reštaurácie s chutným jedlom či sladkými dobrotami – nechýbajú čerstvé donuty, langoše, v peci pečená pizza, klobásky, zmrzlina, v reštauráciách a kantíne si pochutnáte na jedlách talianskej aj rakúskej kuchyne. Každé z gastro zariadení má dokonca v ponuke aj niečo chutné pre vegánov či vegetariánov. Do Familyparku sa môžete vybrať aj s vaším najmenším členom rodiny. Prebaľovacie pultíky sú rozmiestnené po celom parku, v hlavných reštauráciách vám radi zohrejú fľašku či detský príkrm a všetky chodníky umožňujú pohodlný pohyb s kočíkom. Ak niečo zabudnete, to najpotrebnejšie nájdete v obchodíku so suvenírmi. V celom areáli je dostatok tieňa, lavičiek aj pitné fontánky, takže v park je zároveň aj ideálnym miestom na strávenie teplých slnečných dní. Toto všetko vám umožní užiť si spoločné chvíle bez zbytočných starostí.

Mapa k novým dobrodružstvám

Pri rôznych príležitostiach organizuje zábavný park počas roka špeciálne akcie s ďalšími zábavnými aktivitami pre malých aj veľkých návštevníkov. Aby vám nič neuniklo, máme pre vás dokonalého spoločníka pre návštevu parku! V novej aplikácii FAMILYPARK nájdete všetko, čo potrebujete: novinky o podujatiach a zaujímavé ponuky, interaktívnu mapu celého areálu s filtrom – aby ste vedeli kam ďalej vykročiť, aktuálne menu všetkých reštaurácií a stánkov – aby ste si mohli vybrať presne to, na čo budete mať chuť, kompletný zoznam atrakcií a veľa ďalšieho. Aplikáciu si už teraz môžete stiahnuť na Apple App Store a Google Play Store.

Náš tip: Kúpte si vstupenky do parku online

Okrem toho, že nebudete strácať čas čakaním v pokladnici pri vstupe, navyše aj ušetríte 3 eurá za každú vstupenku. Online lístky, ako aj všetky informácie o parku, nájdete na www.familypark.at.

Narodeninoví oslávenci majú vstup zadarmo!

Ak máte doma oslávenca a rozmýšľate nad jedinečným zážitkovým darčekom, Familypark ponúka všetkým deťom vo veku do 14 rokov vstup zadarmo práve v deň ich narodenín. Taktiež vám radi pomôžu usporiadať v parku narodeninovú oslavu pre celú partiu! Všetky informácie o narodeninovej ponuke nájdete na stránke www.familypark.at.