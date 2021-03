Fajčiari budú už čoskoro minulosťou: Jedna generácia s fajčením skoncuje raz a navždy, tvrdia analytici

Fajčenie patrí aj v 21. storočí medzi populárne zlozvyky ľudstva. A to aj napriek tomu, že ide o jeden z najškodlivejších neduhov, akému môžu ľudia prepadnúť. Vyzerá to však tak, že už čoskoro môže celkom vymiznúť. Tvrdí to skupina zahraničných analytikov.

V blízkej dobe 10 až 20 rokov už na celosvetovom trhu nebudú žiadni fajčiari. Vyplýva to z prognózy analytikov spoločnosti Jefferies, píše web Medcial Express.

Fajčiarov klasických cigariet ubúda

Analytici sa odvolávajú na vedecké štúdie a fakt, že mnoho krajín sveta v čoraz vyššej miere prijíma opatrenia, ako fajčenie ľuďom znemožniť a obyvateľov od tohto zlozvyku odnaučiť. Jedným z nástrojov je nielen neustále zvyšovanie cien tabakových výrobkov, ale aj rôzne informačné kampane, ktoré pred nežiaducimi účinkami fajčenia cigariet varujú. Jednotlivé krajiny sveta pritom viac do popredia dostávajú zdravšie varianty fajčenia, ako je žuvací tabak či elektronické cigarety.

Aj keď by sa to mohlo zdať ako nereálny cieľ, pokles počtu fajčiarov na svete je skutočne markantný. Ak budú regulácie tabakových výrobkov zosúladené s ambíciami krajín znižovať počet aktívnych fajčiarov, môže trvať naozaj krátku dobu, kým dôjde k tomu, že fajčenie klasických cigariet ako zvyk vymizne.

Podľa analytikov je táto doba niekde v rozmedzí od 10 do 20 rokov, čo je naozaj krátky čas. Dôležitá je však podľa predpovedí analytikov najmä neustála osveta o rizikách spojených s fajčením a najmä nepoľavenie v informačných kampaniach.

Fajčiari prechádzajú na bezdymové alternatívy

Podobnú správu podľa Medical Express vydala aj spoločnosť Citigroup, ktorej analýza prišla s výsledkami, že do roku 2050 fajčenie celkom vymizne z USA, častí Európy, Austrálie aj veľkej časti Latinskej Ameriky. Vyplýva to najmä z klesajúceho počtu fajčiarov v týchto oblastiach sveta. Ako poznamenal Adam Spielman zo Citigroup, len za posledných 50 rokov klesol počet aktívnych fajčiarov najmä vďaka spoločenským postojom, reguláciám a neustálemu rastu cien tabakových výrobkov.

Fajčenia ako takého sa ale spoločnosť nezbaví zrejme ešte dlhé roky. Najnovšie analýzy totiž síce počítajú s tým, že fajčiari vymiznú, ide však o fajčiarov, ktorí užívajú bežné tabakové cigarety.

Naopak, stúpne počet užívateľov bezdymových výrobkov, ktoré krajiny dávajú do popredia ako zdravotne menej rizikový spôsob fajčenia. Takými sú napríklad e-cigarety. Aj o škodlivosti týchto je však v súčasnej dobe ešte skoro diskutovať. Na trhu totiž nie sú dostatočne dlho na to, aby sa dalo skutočne hovoriť o ich zdravotnej nezávadnosti a neškodlivosti.