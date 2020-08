Problém, ktorý v lete riešia mnohí: Fajčiari znepríjemňujú bývanie v paneláku nefajčiarom. Pomôcť môže dohoda

Tento problém už riešili mnohí. Majitelia bytov, ktorí neholdujú zlozvyku v podobe fajčenia a žijú v bytovke, si nemôžu poriadne vyvetrať v horúcich letných dňoch svoje príbytky. Dôvodom je dym od susedov-fajčiarov žijúcich pod nimi alebo vo vedľajších bytoch. Často tak dochádza k nepríjemným susedským sporom, ktoré, zdá sa, nemajú riešenie.

Ako vyriešiť spor so susedom-fajčiarom, ktorý obmedzuje ostatných susedov fajčením na balkóne a dym z jeho cigarety sa šíri až k nim do bytu? Riešení je niekoľko, čo nám potvrdila aj advokátka JUDr. Daniela Harkabusová, PhD. z advokátskej kancelárie PHS advokáti v Martine.

Večný problém s fajčením v paneláku

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý rieši problém so svojím susedom. Na balkóne bytu, ktorý má v osobnom vlastníctve si počas poobedňajších hodín zvykne zapáliť cigaretu. To sa ale nepáči jeho susedom bývajúcim nad ním. Štipľavý cigaretový dym im vniká do bytu, keďže práve počas letných mesiacov zvyknú kvôli neznesiteľnému teplu vetrať. Náš čitateľ pritom nie je jediným, kto v poslednej dobe dostal od susedov upozornenie, že fajčenie ostatným obyvateľom paneláku prekáža. Satirická stránka Zomri podobné upozornenie od nahnevaných susedov zverejnila tiež.

Susedia sa preto rozhodli ho vyzvať, aby balkón na fajčenie nevyužíval, pretože dym z cigarety ich obmedzuje vo vetraní bytu. Tu ale môže nastať rozkol v názoroch – fajčiar totiž tvrdí, že susedia-nefajčiari ho naopak obmedzujú vo využívaní vlastného balkónu. Ako to teda je?

“Nad mieru primeranú pomerom…”

Občiansky zákonník to v § 127 uvádza jasne: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práva.“

„Ak teda suseda dym z balkónu pod ním obťažuje nad mieru primeranú pomerom, fajčiar nemôže využívať svoj balkón v takom rozsahu, že by tým neprimerane obťažoval suseda,“ vysvetlila pre portál Interez Harkabusová.

Obe strany, teda fajčiar a nefajčiar, však majú na vec rozdielne názory. Kto je v práve, sa dokazuje ťažko.

„Ide o kolíziu dôsledkov vyplývajúcich z výkonu dvoch vlastníckych práv vlastníkov dvoch vecí, ktorú nemožno riešiť inak než tak, že výkon jedného z nich bude obmedzený,“ vysvetľuje Harkabusová, podľa ktorej Občiansky zákonník “vychádza zo zásady, že výkon akýchkoľvek práv alebo povinností vyplývajúcich z občiansko-právnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.“

Sused-nefajčiar sa konania, ktoré by bezprávne zasahovalo do práv a oprávnených záujmov suseda-fajčiara nedopúšťa. Naopak fajčiar áno.

„Svoj balkón môže vlastník využívať akokoľvek, ale zároveň tak, aby dôsledky takéhoto využívania nepresahovali hranice vlastníkovej veci,“ vysvetľuje advokátka. Fajčiarov dym z cigariet však presahuje hranice vlastníkovej veci a dym z cigariet sa šíri vzduchom až do bytu suseda nad ním.

V bytovke je vždy viac než len jeden fajčiar

Náš čitateľ však tvrdí, že nie je jediným fajčiarom v bytovke a teda dym z cigariet nevníká do susedovho bytu len od neho. Ako teda dokázať, že práve on fajčí na svojom balkóne „nad mieru primeranú pomerom“?

Tento pojem sa aj podľa Harkabusovej vykladá objektívne a súdy sa nemôžu uspokojiť so subjektívnym stanoviskom jednej zo strán. „Vždy sa skúmajú konkrétne okolnosti prípadu, pričom súd berie do úvahy miestne pomery a intenzitu zápachu (pachu, dymu, popolčeka a podobne),” hovorí.

“Dôkazom by mohli byť výpovede ostatných susedov, svedkov, dokumentácia preukazujúca vzájomné postavenie bytov, umiestnenie balkónov a okien, ale aj výsledky meraní koncentrácie pevných aerosólov a chemických látok vo vonkajšom, vnútornom a pracovnom ovzduší vykonané špecializovaným subjektom,“ vysvetľuje advokátka. Dokazovanie je tak v tomto prípade pomerne ťažké. Problém sa však dá vyriešiť aj mimosúdne, napríklad dohodou medzi oboma stranami. To je často aj jednoduchšie, ako riešenie problému na príslušných úradoch či nebodaj v krajnom prípade súdnou cesotu.

Problém môže vyriešiť jednoduchá dohoda

Ak však problémy pretrvávajú, k rozumnej dohode dochádza ťažko. Pri riešení susedských sporov treba nájsť spoločnú reč a presne si stanoviť pravidlá. Jedno riešenie ponúka aj oslovená advokátka.

„Fajčenie na balkóne by mohlo byť obmedzené napríklad len na určité časové úseky počas dňa, teda susedia by si vzájomne dohodli časový rozvrh povoleného fajčenia na balkóne. K dohode však ani jednu zo strán nemožno nútiť. Ak strany majú záujem sa dohodnúť, ale nevedia prísť k výsledku sami, pomôcť im môže mediátor. Mimosúdne je možné vec riešiť aj na obci,“ ozrejmuje možnosti riešenia nezhôd Harkabusová. Podobným spôsobom to podľa internetových fór riešili viaceré bytovky.

Ďalším z možných riešení problému je aj schôdza vlastníkov bytov, kde sa môže hlasovaním dosiahnuť zákaz fajčenia na balkónoch vyjadrený priamo v domovom poriadku.