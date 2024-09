Expert na kráľovskú rodinu vyšiel s pravdou von, ako je to medzi Harrym a Meghan. Tento detail prezrádza krízu medzi nimi

Prezentujú sa ako ukážkový manželský pár, ako to však je v skutočnosti? Nie div, že vznikajú špekulácie, že by to mohlo v manželstve Harryho a Meghan škrípať, keďže princ sa čoraz viac vyjadruje k plánovaným aktivitám bez účasti svojej manželky.

Často sa prezentovali na akciách ako nerozlučná dvojica, ktorá sa ukazovala s úsmevom na perách. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sú šťastní a všetko je v poriadku. Posledné týždne to však vyzerá všelijako, keďže trávia čas oddelene, ako sa píše na portáli The Sun.

Znaky, že to medzi nimi nie je dobré

Harry sa zúčastnil jednej charitatívnej akcie v Kalifornii, čím ukázal, že má srdce na pravom mieste. Má to však jeden háčik. Prišiel úplne sám. Hoci Meghan vraj na poslednú chvíľu ochorela, podľa britských médií v skutočnosti môže ísť o manželskú krízu. Je to už druhýkrát za niekoľko týždňov, čo sa Harry vrátil do Anglicka sám po tom, čo sa zúčastnil spomienkovej slávnosti na svojho strýka lorda Roberta Fellowesa.

A aby toho nebolo málo, princa čakajú ďalšie významné akcie a podujatia. Údajne aj na nich sa má objaviť bez manželky.

K špekuláciám, že to medzi nimi vo vzťahu nie je dobré, taktiež prispieva ďalšia vec. Vo svojom verejnom vyhlásení k 40. narodeninám nespomenul Meghan. Namiesto toho sa zameral na ich spoločné „milé a zábavné“ deti, päťročného Archieho a trojročnú Lilibet. Znakov, ktoré by špekulácie potvrdili, je niekoľko. Potvrdzuje to aj odborník na kráľovskú rodinu Phil Dampier, podľa ktorého je to celé zvláštne.

„Je zaujímavé, že Harry robí veľa vecí sám. Žijú častejšie oddelené životy. Vyzerá to tak, že sa princ snaží prísť na to, aká bude jeho budúcnosť. Mám podozrenie, že sa cíti ako náhradný diel. Chce pre seba významnejšie úlohy, takže ho v Británii možno uvidíme viac,“ povedal expert na záver.