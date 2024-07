Politológ Láštic o útoku na Trumpa: Jeho postoj je podobný Ficovi, atentát ukazuje vitalitu voči Bidenovi

Voľby prezidenta USA sa konajú každé štyri roky, tradične v prvý utorok v novembri. V tých tohtoročných by proti sebe mali stáť súčasný prezident Joe Biden (kandidát Demokratov) a exprezident Donald Trump (kandidát Republikánov).

V posledných týždňoch sa pozornosť médií a odbornej verejnosti sústreďovala skôr na to, či je Joe Biden schopný vykonávať funkciu prezidenta. Z radov Demokratov zazneli výzvy, aby sa svojej kandidatúry vzdal. Tieto hlasy však zatienil atentát na Donalda Trumpa. K incidentu došlo na predvolebnom mítingu v štáte Pensylvánia.

Republikánskemu kandidátovi útočník poranil ucho. Trump, napriek všetkým bezpečnostným odporúčaniam nezostal na zemi, vstal, zdvihol päsť a kričal: “Bojujte!“ Podľa politológa Erika Láštica z Univerzity Komenského v Bratislave sa tým uňho prejavil neskutočný politický inštinkt. Zároveň sa zdá, že skutok strelca, ktorý bezprostredne po atentáte prišiel o život, môže Trumpovi pomôcť dostať sa späť do Bieleho domu.

„Toto ukazuje vitalitu Donalda Trumpa zoči-voči Bidenovi. A to je jedna z vecí, to vodcovstvo, ktoré v amerických voľbách rozhoduje. Práve on je ten, kto týmto momentom presvedčil ľudí. Z hľadiska zastupovania amerických záujmov je Trump ten, ktorého voliči a voličky považujú za lepšieho lídra,“ hovorí politológ.

Okrem iného v rozhovore spomína, čo možno očakávať v ďalšej kampani, čím môže Trump presvedčiť nerozhodnutých a neregistrovaných voličov a voličky, alebo či majú Demokrati na čele s Bidenom šancu vyhrať.

Hovorí aj o paralele medzi atentátom na Roberta Fica a o úlohe médií v takýchto kritických situáciách, či o tom, aké dôsledky môže mať návrat Trumpa k moci pre NATO, Európu a vojnu na Ukrajine.

Na predvolebnom mítingu sa 20-ročný muž pokúsil zastreliť prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Čo atentát na bývalého prezidenta pre USA znamená?

Ide o krajinu, ktorá má skúsenosti s politickým násilím. Jej vznik a história sú spojené s tým, že politický súboj sa niekedy pretaví do násilia. Ten počet atentátov, ak sa pozrieme na 20. storočie, je vyšší než to, čo poznáme v Európe.

Súčasne posledné roky politické násilie v USA vzrastá, stačí spomenúť útok na sídlo Kongresu z januára 2021, kedy tam vtrhli stovky ozbrojených protestujúcich a došlo aj k úmrtiam niekoľkých policajtov.

Nechcem tým povedať, že toto je vyvrcholenie. Z tých informácií, ktoré sú zatiaľ k dispozícii, nie je jasné, žeby išlo o nejakú širšiu organizovanú skupinu a zdá sa, že to bol individuálny útok, ktorý navyše nemusí mať žiadny politický kontext. Ale je to útok voči bývalému prezidentovi, je to útok v krajine, ktorá je veľmi silne polarizovaná.

Druhý kontext, ktorý je zaujímavý, je ten samotný incident, a to, aké diskusie otvoril. Jedna sa venuje zlyhaniu tajnej služby, kde môžeme vidieť aj paralely so Slovenskom. Ale na rozdiel od Slovenska, kde sme rýchlo odišli od témy, ako dokážeme chrániť ústavných činiteľov, v USA sa diskusia otvorila bezprostredne po útoku, a to nielen v médiách, ale aj v Kongrese.

Boli zvolané vyšetrovacie výbory, prezident Biden nariadil nezávislé vyšetrovanie. Tu vidíme rozdiel v tom procese, že sa takéto veci nezametú pod koberec, ale začne sa diskutovať o tom, ako situáciu zlepšiť bez ohľadu na to, kto práve drží moc a bez ohľadu na to, či to niekomu politicky vyhovuje alebo nie.

Strelec zasiahol Trumpovo ucho, nasledoval rýchly zásah ochranky, ktorá ho odviedla z pódia. Skôr ako zmizol, stihol vztýčiť ruku so zaťatou päsťou a kričal „Bojujte!“ Tento obraz zrejme vojde do dejín. Aký odkaz tým Trump poslal?

Akékoľvek výhrady môžeme voči Donaldovi Trumpovi mať, treba uznať, že má neskutočný politický inštinkt. On v bezprostrednom momente, kedy je zhodený agentmi na zem a napriek všetkým bezpečnostným odporúčaniam, ktoré v takýchto situáciách politici majú, vstane, zdvihne päsť a kričí „Fight! Fight! Fight!“, a jedným činom ukáže rozdiel medzi ním a tým, koho vyzýva v prezidentskom súboji.

Zároveň ukazuje Republikánom, že je kandidátom, ktorý sa nenechá zastrašiť a aj v ohrození života stále myslí na to, že za nich bojuje.

On o takýchto situáciách v minulosti už rozprával, to znamená, že sa nedá vylúčiť, že niekedy neuvažoval o tom, čo v takejto situácii urobí. Navyše, fotografie, ktoré vznikli, sú ikonické a môžu charakterizovať celú kampaň.

Trump je štyrikrát obžalovaný v takmer sto bodoch obžaloby, čo ako skúsený politický marketér dokázal relatívne šikovne pretaviť vo svoj prospech. Dokáže exprezident vyťažiť aj z toho, že sa ho pokúsili zavraždiť?

S Trumpom sa ťahajú problémy od momentu, kedy odišiel z Bieleho domu. Ide o množstvo súdnych procesov, trestných stíhaní, civilných alebo obchodných súdov, ktoré sa dotýkajú jeho podnikania aj pôsobenia vo funkcii prezidenta.

Napriek týmto problémom ich dokázal zasadiť do naratívu, že toto všetko je len súčasť boja proti nemu a on reprezentuje tú Ameriku, ktorú chcú Demokrati ovládnuť. A pokus o atentát je vyvrcholením.

Nie je to len o tom, že ho chcú zatvoriť, ale aj o tom, že ho chcú pripraviť o život. To nie sú slová Donalda Trumpa, ale opakovane zazneli v rámci republikánskeho snemu. Ide o logické vyústenie toho, že sa ho chceli zbaviť, chceli ho perzekuovať, poslať do väzenia, pripraviť o život, a napriek tomu je tu.

V jednom z tých prejavov na republikánskom sneme niekto povedal, že toto je súčasť Božieho plánu. Inak povedané – Boh sa rozhodol, že Donald Trump má ešte nejaký „význam“ a môže dokončiť svoje dielo.

Kampaň Republikánov dostala obrovský prílev energie, čo je dôležité v akejkoľvek kampani. Dostali impulz, vidia svojho lídra, ako reaguje na kritickú situáciu a práve ten entuziazmus môže výrazne pomôcť pri mobilizácii voličov.

Znamená atentát potvrdenie víťazstva Donalda Trumpa?

Medzi Trumpom a Bidenom je minimálny vekový rozdiel, obaja sú označovaní za kandidátov, ktorí sú už za „záručnou dobou“, ale toto ukazuje vitalitu Donalda Trumpa zoči-voči Bidenovi. A to je jedna z vecí, to vodcovstvo, ktoré v amerických voľbách rozhoduje.

To líderstvo súvisí s tým, že prezident stojí na čele vlády, exekutívy, koncentruje vo svojich rukách obrovskú moc. Vedľa neho je člen armády, ktorý nosí jadrový kufrík. Voľby vyhráva ten, kto presvedčí voličov a voličky, že je lepším vodcom.

A z tohto pohľadu, bez ohľadu na ďalšie výhrady voči Donaldovi Trumpovi, práve on je ten, kto reakciou na atentát ukázal svoju silu. Z hľadiska zastupovania amerických záujmov je Trump ten, ktorého voliči a voličky považujú za lepšieho lídra.

Ak sa pozrieme na prieskumy za posledné mesiace, Donald Trump má mierny náskok na úrovni celých štátov. Tie voľby sú ale odlišné od tých na Slovensku, nevyhráva ten, kto získa viac hlasov. Dôležitejšie je, čo sa deje na úrovni jednotlivých štátov.

A z hľadiska toho, ako sú USA rozdelené na 50 štátov, voľby sa rozhodujú iba v pár štátoch federácie. Je to podobné ako na Slovensku. V Bratislave víťazí jeden typ kandidáta alebo strany, a iné strany či kandidáti vyhrajú na vidieku alebo v okolí Topoľčian, podobne to funguje aj v USA.

Sú teda štáty, ktoré volia Demokratov, napríklad Kalifornia. Sú štáty, ktoré volia vždy Republikánov, napr. Alabama. A potom sú štáty, ktoré sú komplikovanejšie z hľadiska zloženia obyvateľstva, a ten súboj je tesný. To sú tie, ktoré nakoniec rozhodnú o tom, kto sa stane prezidentom. Jedným z nich je aj veľký štát Pensylvánia, kde aj došlo k útoku.

V tomto momente má Trump v takýchto štátoch tesný náskok a má určite lepšiu pozíciu ako v roku 2020. Ale súboj môže v konečnom dôsledku rozhodnúť pár desiatok tisíc voličov a voličiek.

Čo môžeme teraz v kampani očakávať? Ako budú prebiehať diskusie, zmení sa podoba mítingov?

Už počas prvej debaty medzi Bidenom a Trumpom bolo vidieť zmenu prístupu Trumpa. Trump bol na svoje pomery veľmi disciplinovaný. Prezident Biden počas debaty opakovane odpovedal tak, že nebolo zrejmé, čo chce povedať, často sa vo svojej odpovedi úplne stratil.

Trumpov inštinkt je v takých situáciách vysmievať sa. Jeho mítingy sú plné výsmechu voči politickým oponentom. Prezývky, urážky, narážky na fyzický vzhľad. To je jeho spôsob komunikácie. Svojich oponentov zosmiešňuje. Počas debaty nechal ale Bidena tak, čo bola zaujímavá stratégia.

A dobre robil to, čo politici dostávajú ako základné odporúčanie do verejných vystúpení: Opakujte pár vecí (talking points), bez ohľadu na otázku. V prípade Trumpa je to momentálne boj proti imigrácii, zlepšenie ekonomiky a zníženie kriminality. To sú ostatne aj tri témy, ktoré trápia obyvateľov. Plus opakované pripomínanie toho, že Biden je slabý líder.

Po atentáte Trump a jeho tím začali hovoriť o potrebe zjednotenia, a prvé tri dni nominačného snemu sa vystupujúci snažili “krotiť”. A tá stratégia hovoriť o jednote je celkom dobrou komunikačnou zmenou. Pretože svojich voličov a voličky už majú. Aj v tých najhorších obdobiach Trumpovho vládnutia ho nikdy neopustili, bez ohľadu na to, čo robil, stálo pri ňom asi 40 percent ľudí. Pokusom o umiernenosť hrá o tých, ktorí sú nezávislí alebo nerozhodnutí, teda nie sú registrovaní ani ako Demokrati, ani ako Republikáni. A u nich fungujú pokojnejšie a zmierňujúce naratívy.

Podobne začal Trump aj svoj prejav vo štvrtok večer. Hovoril o zmierení, o tom, čo pre neho osobne znamená atentát. V nejakom momente ale bolo zrejmé, že to, čo mal napísané, dopĺňa o improvizované momenty. A napokon prejav, ktorý mal trvať 40 minút, trval viac ako 90. Zazneli všetky tie zveličenia, nepresnosti a klamstvá, ktoré charakterizujú Trumpovu rétoriku od jeho nástupu na politické scénu v roku 2015. Od toho, že boli prezidentské voľby v 2020 “ukradnuté” Demokratmi, cez zveličovanie stavu ekonomiky počas jeho pôsobenia v úrade až po ostrú kritiku Bidena a jeho líderstva. Opakovane hovoril o tom, že svet je na pokraji 3. svetovej vojny, o tom, ako USA čelia invázii nelegálnych imigrantov, ktorí ohrozujú existenciu krajiny.

Do volieb je ale ďaleko a absolútne nie je jasné, ako atentát pohol ľuďmi. Nedá sa to “zmerať”. A do novembra sa môže stať hocičo. Takýchto útokov môže pribúdať. Obaja kandidáti sú starí muži. Kampaň môže nabrať ešte úplne iný spád bez ohľadu na to, čo si my teraz myslíme a ako vyzerajú prieskumy V tomto momente je témou volieb slabý prezident Biden, ktorý sa izoluje doma s covidom a silný Trump, ktorý prežil atentát a práve predniesol na sneme 90-minútový prejav.

Slovenský premiér Robert Fico reagoval na útok tým, že to vyzerá tak, že sa strelec inšpiroval Slovenskom, akoby čítal médiá Denník N, Sme alebo Aktuality. Práve médiá sa po atentáte v Handlovej stali terčom ešte väčšej kritiky a nenávisti. Bude to aj prípad USA? Sú slobodné médiá po tomto skutku v ohrození?

Tie paralely medzi USA a Slovenskom sú prinajmenšom v tom, že politický program alebo ideológia či komunikácia Donalda Trumpa aj Roberta Fica sú silne populistické.

Populistické v tom, že sa snažia o vytváranie konfliktu medzi elitami a ľudom. A Fico či Trump sú tými, ktorí zastupujú ľud a bojujú proti elitám. A tie elity môžu za vaše problémy, za to, ako vyzerá politický systém a krajina. Ako politik vytvárate pocit ohrozenia, sprisahania elít, ktoré bránia tomu, aby sme sa ako krajina mali lepšie. Preto takíto lídri potrebujú viac moci, preto často porušujú demokratické normy. Všetko v mene boja proti zlu.

Tí nepriatelia sú rôzni, podľa toho, čo sa im hodí. Raz sú to opozičné strany, kultúrne elity, inokedy médiá, imigranti, potom zasa Európska únia. Účelom je rozdelenie spoločnosti, ľuďom takto ukazujú, že oni robia všetko pre to, aby sa mali lepšie, a zle sa majú preto, lebo tí druhí.

V prípade USA je situácia s médiami komplikovanejšia, pretože ide o obrovskú krajinu a médiá sú tu slobodnejšie a nie sú také závislé na tom, či si u nich štátna lotériová spoločnosť kúpi reklamu. Tá miera “ohrozenia” médií zo strany vlády je tak nižšia ako na Slovensku.

Ale aj v USA, aj teraz na Slovensku platí, že podkopávať autoritu tradičných médií môžete aj inak. Napríklad, že dávate legitimitu alternatívnym médiám. Počas Trumpa sa to prejavovalo rovnako ako momentálne na Slovensku. Napríklad tak, že na tlačovky sa dostanú aj ľudia, ktorí nespĺňajú základné podmienky toho, čo sa očakáva od žurnalistov – youtuberov, internetové konšpiračné stránky a podobne. A tým, že ich legitimizujú, že im odpovedajú na otázky, bojujú proti tradičným médiám.

Ohrozujú netradičné médiá, respektíve internet, demokraciu?

Na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Odvrátená stránka toho celého je, že zrazu tradičné médiá bojujú v online priestore voči iným typom médií, ktoré sa nemusia obťažovať napríklad overovaním informácií.

A v takých momentoch ako je napríklad pokus o atentát, by bolo možno lepšie to celé vypnúť. Lebo vidíme, že ten priestor, ktorý v takom momente vznikne, sa musí niečím vyplniť. Tradičné médiá ho vypĺňajú tým, že sa snažia informovať o tom, čo sa deje, hľadajú o atentátnikovi informácie, overujú ich, čakajú na oficiálne informácie. Ide to pomaly.

Medzitým iné médiá a ľudia šíria konšpiračné teórie. A tie sa šírili nielen v tom zmysle, že ide o vyústenie Bidenovho honu na Trumpa, ale zaznievali aj také informácie, že to bolo celé zinscenované, že Trump nemohol byť taký duchaprítomný, aby ešte aj zapózoval pre fotografa. Pár minút po atentáte na Trumpa desiatky tisíc Američanov zdieľali fotografiu údajného strelca. Napriek tomu, že išlo o športového komentátora z Talianska.

Ale treba tiež povedať, že toto je aj o nás ako ľuďoch. Mnohí nechceme čítať nudné správy o tom, čo povedal vyšetrovateľ, ale bavia nás viac konšpiračné teórie. A Spojené štáty a ich história sú plné udalostí, ktoré sú doteraz predmetom fascinácie a stoviek konšpirácií, napr. atentát na JFK v 1963.

Kým došlo k atentátu, pozornosť sa upriamovala najmä na kandidáta Demokratov, a teda na prezidenta Bidena. Nielen v médiách, ale aj z radov Demokratov a z úst odborníkov zazneli výzvy na jeho odstúpenie. Biden to odmieta, tvrdí, že je schopný a že si trúfa na ďalšie volebné obdobie. Je schopný byť opäť prezidentom a môže obhájiť svoj post?

S prezidentom do Bieleho domu prichádza asi 4-tisíc ľudí. On je síce ten, ktorý musí na niečo kývnuť a komunikovať o rozhodnutiach, ale všetko ostatné robí ten tím.

Zatiaľ nikto nespochybňoval Bidenovu schopnosť rozhodovať. Problém je skôr v tom, že prezidenti nielen rozhodujú, ale mali by o tých rozhodnutiach aj komunikovať s verejnosťou. Tu Biden zjavne zlyháva. Počas výkonu úradu dal oveľa menej rozhovorov ako Obama alebo Trump, jeho verejný program je prispôsobený jeho veku, nerád chodí do priestorov, kde musí improvizovať. Spôsob, akým vykonáva úrad, je teda iný ako v prípade iných prezidentov.

A nikomu vnútri Demokratickej strany sa nepodarilo v 2023 otvoriť diskusiu o jeho spôsobilosti, keď Demokrati hľadali kandidáta do týchto volieb. Zrazu až počas tej prvej debaty medzi Bidenom a Trumpom bolo vidieť prezidenta, ktorý nebol schopný obhájiť svoje pôsobenie v úrade, nebol schopný reagovať na Trumpa, strácal sa vo vlastných vetách a myšlienkach.

Pozitívom pre Demokratov je aspoň to, že tá “príšerná debata Bidena vytvorila priestor na diskusiu o tom, či je potrebné Bidena vymeniť, aby mali šancu tie voľby vyhrať. Získali pár týždňov a musia to stihnúť do nominačného snemu Demokratov, ktorý bude v auguste.

Možno očakávať, že odstúpi sám?

Joe Biden si myslí, že je stále ten najlepší kandidát. Nevidí nikoho, kto by ho mohol nahradiť. A čím viac rastie Donald Trump, tým silnejší je Bidenov pocit, že on je ten jediný, kto ho môže opätovne poraziť.

Pred pár týždňami som odhadoval, že je 50-percentná šanca, že Joe Biden ostane kandidátom, 40-percentná šanca, že nominantkou sa stane Kamala Harris a 10-percentná, že dôjde k chaosu. Atentát na Trumpa a nominačný snem Republikánov tú diskusiu na verejnosti čiastočne zastavili. Ale je zrejmé, že tlak sa zvyšuje. Rozhodnutie odstúpiť je ale v rukách J. Bidena, nikoho iného.

Majú Demokrati šancu vyhrať, ak by ako kandidátku nominovali ženu?

To je dobrá otázka. Ak by Biden odstúpil, veľa sa hovorí o tom, že by ho mohla nahradiť Kamala Harris, jeho viceprezidentka. Na papieri je ideálnou kandidátkou pre Demokratov. Žena-Afroameričanka, bývalá prokurátorka, ktorá by mohla byť super kontrastom s Trumpom, ktorý bol pred pár týždňami uznaný vinným z falšovania obchodných dokumentov.

Veľa sa hovorí aj o guvernérke Michiganu Gretchen Whitmer, ktorá výrazne kritizovala Trumpa počas pandémie, čo jej vyslúžilo od neho označenie “that woman from Michigan”. A ten slogan si Whitmer dala na tričko a obehla s ním niekoľko TV diskusií. Plus jej silnou témou sú reprodukčné práva a prístup k interrupciám, čo je téma, ktorá Demokratom výrazne pomohla počas volieb v roku 2022.

Inak povedané, Demokrati majú viacero kandidátok, ktoré by mohli nahradiť Bidena.

Spojené štáty americké čakajú prezidentské voľby tento rok v novembri. Čo sa stane v USA po výhre Donalda Trumpa?

Problémom je teraz to, že prezidentské voľby sú spojené s voľbami do dolnej Komory Kongresu, Snemovne reprezentantov a súčasne sa vymieňa tretina hornej Komory Senátu. Inak povedané, je tam šanca jednej strany získať kompletnú kontrolu nad federálnou vládou v USA.

Trump niekoľkokrát vyhlásil, že by dokázal „v sekunde“ zastaviť vojnu Ruska na Ukrajine. Čo bude jeho víťazstvo znamenať pre napadnutú krajinu?

V tomto je zaujímavý viceprezidentský kandidát Trumpa, J. D. Vance. On je na rozdiel od Trumpa, ktorý veľa vecí hovorí intuitívne, racionálny a dokáže presne pomenovať parametre programu „Make America Great Again“. Jeho postoj ku konfliktu na Ukrajine je taký, že ho to nezaujíma.

Financie, ktoré USA dávajú na podporu Ukrajiny, majú zostať doma. Aspoň rétoricky sú to teda USA, ktoré sa zameriavajú hlavne na seba a nemajú potrebu zasahovať do toho, čo sa deje vo svete.

Na jednej strane Trump hovorí, že pod jeho vedením skončí vojna na Ukrajine či v Izraeli veľmi rýchlo, nikto ale nevie, čo to znamená.

Pozícia Ukrajiny ale do veľkej miery stojí na podpore, ktorú dostáva od USA a Európy. A ak sa stratí, otázkou je, či to vie EÚ nahradiť. Kľúčové bude aj to, čo sa stane, keď Trump začne aktívne spochybňovať pozíciu Ukrajiny, keď sa pôjde priamo dohodnúť s Putinom s tým, že sa má Ukrajina vzdať časti územia.

V Trumpovom videní sveta by k napadnutiu Ukrajiny nikdy nedošlo, ak by bol prezidentom a teda dokáže konflikt vyriešiť za pár dní. Čo je tiež dôležité, väčšine Američanov je úplne jedno, čo sa deje na Ukrajine.

Tento postoj nie je ani tak o samotnej Ukrajine, ako o sklamaní z toho, ako vojenské intervencie USA v posledných dekádach skončili a čo USA priniesli. Stačí si len spomenúť na dve dekády USA v Afganistane, ktoré skončili chaotickým odsunom v roku 2021, miliardami minutých dolárov bez toho, aby bolo zrejmé, čo USA dosiahli.

Ako jeho návrat do Bieleho domu ovplyvní svetovú politiku, vzťahy s Čínou alebo Európou? Zmení sa situácia v NATO?

To čo sa potenciálne môže zmeniť je, že sa zase vráti éra spochybňovania tradičných spojenectiev USA s Európou, NATO. Trump teraz hlavne hovorí o domácich problémoch, ako sú imigrácia, kriminalita, ekonomika.

„Make America Great Again“ by mala znamenať, že sa Američania nebudú ekonomicky sústreďovať na globálny obchod a liberalizáciu, ale budú sa sústreďovať na seba a svoju sebestačnosť. Hovorí sa o uvaľovaní veľkých ciel na čokoľvek z Číny a možno aj z Európy. Vyzerá to tak, že to bude o protekcionizme a snahe vrátiť čo najviac bohatstva do USA. Má skončiť éra, keď USA podporujú rast Číny a jej strednej vrstvy.

To sa dotkne všetkého. Napríklad, energií, čo znamená návrat k podpore fosílnych palív, plynu, uhlia v snahe pokračovať v energetickej samostatnosti. Dá sa predpokladať, že akékoľvek klimatické záväzky, ku ktorým sa USA vrátili počas Bidena, budú popreté. Trump hovorí o tom, že zastaví prechod na elektromobilitu, hovorí o tom, že treba otvárať nové ložiská ropy a zemného plynu.

USA majú významnú úlohu pri celosvetovom poriadku, ich najbližší strategický partner je Európa. A toto podľa mňa do veľkej miery skončí, rovnako dôjde aj k oslabeniu NATO. Európa sa bude musieť postarať sama o seba a vyrovnať sa aj s Ruskom.

Na druhej strane, Trumpa a Republikánov trápi viac Čína ako Rusko a Ukrajina. Čína bude vnímaná skôr ako strategický nepriateľ a môže dôjsť k prehĺbeniu ekonomickej vojny.

A čo Pásmo Gazy, respektíve, ako môže ovplyvniť vzťahy medzi Izraelom a Palestínou?

Chvíľu to vyzeralo, že to bude silná téma volieb, už to ale vôbec nie je dôležité. Existuje predpoklad, že ten konflikt sa pretransformuje tak, že to už nebude veľký problém. Republikáni, aj vzhľadom na svojich voličov, jednoznačne podporujú pozíciu Izraela.

Pre veľkú časť Slovenska sú prezidentské voľby v USA neznámou. Môžete vysvetliť, ako prebiehajú?

Treba si USA predstaviť trochu ako EÚ. To znamená, že je to síce jeden štát, ktorý má lídrov a nejaké centrálne štruktúry, súčasne je to ale komplikovaný celok zložený z 50 štátov. Ten rozdiel je ale v tom, že to centrum má oveľa viac právomocí ako EÚ a štáty majú tých právomocí menej. Navyše, je to komplikovaná krajina z hľadiska toho, ako ľudia žijú, aké majú hodnoty, čomu veria, ako vnímajú to, čo je dôležité. Je to krajina imigrantov, ktorí utekali z Európy pred náboženským útlakom, aj v snahe vybudovať svoje životy nanovo.

Prezidentský súboj sa odohráva na úrovni 50 štátov, v každom z nich sa určuje víťaz, ktorý následne získa všetky “hlasy “toho štátu. To sú tí volitelia. Na rozdiel od našich volieb teda nerozhoduje celkový súčet hlasov, ale to, koľko štátov získate a akú hodnotu majú. Preto je možné, že v roku 2016 vyhral prezidentské voľby Trump napriek tomu, že Hillary Clinton získala celkovo o niekoľko miliónov hláv viac.