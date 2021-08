Experiment vedcov odhalil kľúčové veci o spánku. Ľudia, ktorí spia viac ako potrebujú, pracujú menej

Vedci už niekoľko rokov skúmajú každý aspekt spánku, od snívania až po to, koľko spánku vlastne potrebujeme a čo presne sa počas neho deje v našom mozgu. V najnovšej štúdii odhalili, že viac spánku nám nemusí vždy prospieť, najmä v prípade, ak spánok nie je dostatočne kvalitný.

Očakávané benefity sa nedostavili

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Quarterly Journal of Economics, súčasťou výskumu bolo 452 robotníkov s nízkym príjmom. Vedci ich spánkový režim skúmali viac ako mesiac. Ukázalo sa, že ak si dopriali spánok počas dňa, bolo to prospešnejšie, ako keď spali o niečo dlhšie ráno. Merania robili vedci za pomoci malého senzora, ktorý reaguje na pohyb, no monitoruje aj spánkový cyklus. Vďaka tomu mohli informácie získavať bez toho, aby museli byť ľudia prítomní v spánkovom laboratóriu.

Vedci ľuďom poradili, ako môžu svoj spánkový režim vylepšiť tak, aby si každú noc pospali v priemere o pol hodinu viac. Avšak prekvapivo, benefity sa nedostavili tak, ako to vedci očakávali. Nezlepšila sa produktivita, celkový pocit pohody a ani rozhodovacie schopnosti ľudí. Pričom už viacero štúdií potvrdilo, aký je nedostatok spánku nebezpečný, môže napríklad zvýšiť riziko vzniku demencie. Okrem toho, klesol počet hodín, ktoré účastníci výskumu odpracovali, píše portál Science Alert.

Vedci boli z výsledkov experimentu šokovaní, keďže pred jeho začatím spali účastníci v priemere len 5,5 hodín, rátali teda s tým, že pol hodina naviac prinesie zlepšenie. Značný problém však predstavovala aj kvalita spánku. Ukázalo sa, že počas noci sa účastníci výskumu budili v priemere 31-krát. U človeka z bohatej ekonomickej vrstvy by bolo niečo také považované za nespavosť.

Pospite si počas dňa

V chudobných krajinách však neraz ľudia spia tam, kde si práve nájdu miesto, nemajú luxus ticha a pokoja. Neraz spia v rikši, pri ceste alebo spí v jednej miestnosti aj 5 ľudí, konštantne sú teda vystavení hluku či iným podnetom. Výskum bol vykonávaný v indickom meste Chennai, kde okrem hluku spánok ľudí narúšajú aj horúčavy a dotieravý hmyz.

Vedci okrem dlhšieho spánku počas noci odporúčali ľuďom aj to, aby si počas dňa na pol hodinu zdriemli. Tu už boli pozitívne výsledky badateľnejšie. Zlepšila sa výkonnosť ľudí, ale aj ich kognitívne funkcie a boli celkovo spokojnejší.

Vedci poukazujú na to, že spánkové štúdie je potrebné vykonávať aj v reálnom prostredí pracujúcich ľudí, a to aj v chudobných krajinách, nielen v spánkových laboratóriách. Okrem toho, štúdia je dôkazom toho, že zamerať sa treba najmä na kvalitu spánku, nielen na jeho trvanie. Do úvahy je pritom potrebné brať aj psychologické faktory, ako napríklad stres z nízkeho príjmu, informuje MIT News.