Ľudia, ktorých vraj uniesli mimozemšťania, nemusia byť blázni. Vedci vysvetľujú, čo sa im pravdepodobne stalo

Táto veta neraz zaznieva nielen z úst hlavných hrdinov sci-fi filmov. Možno ste už aj vy počuli o ľuďoch, ktorí by boli ochotní odprisahať, že ich uniesli mimozemšťania. Znie to síce bláznivo, no vedci si myslia, že našli možné riešenie a zistili, prečo sa to deje.

Aspoň raz za život zažije lucídny sen 55 % ľudí

Chýry o tom, že človeka uniesli mimozemšťania, nie sú žiadnou novinkou, objavovať sa začali už v 19. storočí, píše portál Live Science. Ľudia neraz tvrdili, že mali pocit, akoby sa ocitli v zlom sne, boli paralyzovaní a pociťovali obrovskú hrôzu. Presne takéto pocity však podľa vedcov môžu vyvolať aj niektoré snové stavy, napríklad lucídne snenie.

Čo vlastne lucídne snenie je? Je to stav, počas ktorého je človek niekde na hranici medzi spánkom a bdením. Spí, no uvedomuje si, že sa mu sníva sen a dokáže ho do istej miery kontrolovať. V rámci výskumu vedci ľudí požiadali, aby sa počas lucídneho snenia pokúsili vyvolať sny o mimozemšťanoch. Ukázalo sa, že časť z nich skutočne mala pocit, ako keby boli unesení mimozemšťanmi.

Aspoň raz za život zažije lucídny sen až 55 % ľudí. 23 % ľudí zažíva lucídne snenie aspoň raz za mesiac, informovala v roku 2016 štúdia publikovaná v časopise Consciousness and Cognition. V rámci nej vedci analyzovali údaje týkajúce sa spánku a snenia, ktoré sa podarilo zhromaždiť za posledných 50 rokov.

Stiera sa hranica medzi snom a realitou

V súčasnej štúdii, ktorej výsledky boli publikované v časopise International Journal of Dream Research, vedci požiadali 152 dospelých ľudí, ktorí lucídne snenie viackrát zažili, aby popísali, či sa im podarilo privodiť si sen o mimozemšťanoch. Až 114 z nich s mimozemšťanmi v sne úspešne „nadviazalo“ kontakt. 61 % uviedlo, že mimozemšťania vyzerali ako tí z filmov, podľa 19 % účastníkov zas vyzerali ako obyčajní ľudia.

Jedna žena uviedla, že videla malých modrých mužíčkov s vypuklými očami. Tí ju údajne pozvali do svojej vesmírnej lode, vzápätí ju však oslepilo žiarivé svetlo a mala závrat. Ďalší z účastníkov zas mal pocit, ako keby ho niečo ťahalo z jeho postele. Napokon sa ocitol v miestnosti, kde mu akási biela silueta siahla do hrudníka a niečo mu v ňom robila.

Konverzáciu s mimozemšťanmi malo 26 % ľudí, 12 % s nimi malo aj fyzickú interakciu. 28 % ľudí videlo UFO a 10 % ľudí sa dostalo aj dovnútra. Z ľudí, ktorým sa stretnutie s mimozemšťanmi zdalo veľmi realistické, 24 % zažilo aj spánkovú paralýzu a pocit obrovského strachu a bezmocnosti. Vedci si preto myslia, že ľudia, ktorí tvrdia, že ich uniesli mimozemšťania, to pravdepodobne zažili len v lucídnom sne. Spánková paralýza a pocity strachu môžu byť neraz také intenzívne, že sa stiera hranica medzi snom a realitou.